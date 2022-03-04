俄罗斯侵略乌克兰战争吓跑全球大公司：良心谴责与难以为继

俄罗斯/乌克兰/企业撤离潮

2022年3月4日，在基辅郊外的伊尔平镇，一名妇女惊恐地在被轰炸炸毁的房屋前。

无论是迫于制裁、迫于后勤挑战、谴责冲突还是保护自己的形象：从石油公司BP到瑞典家具巨头宜家，越来越多的跨国公司宣布退出或暂停在俄罗斯的业务。

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据法新社今天报道称，"与俄罗斯做生意将变得越来越不政治正确，也有悖于良心道德。法国Iris（国际和战略关系研究所）副主任Sylvie Matelly告诉法新社说，“声誉和形象的风险正在增长，超过了与冲突相关的地缘政治风险和与制裁相关的经济风险。”

由于俄乌冲突和对莫斯科的制裁，许多公司正面临世界贸易的物流中断。据Bryan Cave Leighton Paisner公司的合伙人Philippe Métais和Elodie Valette指出："在目前的国际制裁大背景下，公司在其整个供应链中面临着巨大的风险。

周四，在俄罗斯是最大的外国公司宜家决定暂停在和白俄罗斯的业务，这一决定影响到15000名员工、17家商店和三个生产基地。"该企业说："战争对人类产生了巨大的影响。冲突也导致了生产和贸易链的严重中断，据宜家指出，宜家最初宣布其商店将继续营业时，在瑞典受到了严厉的批评。

汽车行业受到物流供应链问题的影响非常大，世界上最大的两个集团，丰田和大众，已经暂停在俄罗斯的生产，"直到有进一步通知"。

而对于航空和金融等一些行业来说，对俄罗斯的经济制裁的后果更是迅速的。任何违反制裁的行为都会导致公司有时受到非常高的处罚。

在航空业，欧盟和加拿大现在禁止航空业向俄罗斯出口飞机、零部件和设备。空中客车公司则也根据现行的国际制裁，暂停了对俄罗斯航空公司的支持服务和零部件供应。波音公司也有样学样。

在支付卡发行商中，美国的维萨、万事达和美国运通已经采取措施，阻止俄罗斯银行使用其网络，以执行制裁。

德国工业协会(DIHK)对外贸易负责人Volker Treier周四表示，对俄罗斯的制裁 "范围之广，力度之大，相当于全面禁运"。因此，他明确说：“现在主要是结束业务的问题，即放弃业务。”

面对道义，社会责任、对战争的谴责、声誉问题，一些公司在率先行动。法国Iris（国际和战略关系研究所）副主任Sylvie Matelly说，"对企业责任的质疑正在对他们的战略决策产生越来越大的影响。"

法新社说，乌克兰政府毫不犹豫地通过社交网络直接质问西方大公司，要求它们切断与莫斯科的联系。苹果公司和苹果的老板蒂姆-库克身陷其中。周二，苹果公司宣布，在上周停止向俄罗斯出口后，它已暂停在俄罗斯销售其所有产品，并限制了某些服务，如其Apple Pay支付服务。

在最近的公告中，爱马仕集团称 "非常关注欧洲的当前局势"，并于周五决定 "暂时关闭 "在俄罗斯的各个商店。

据Philippe Métais说："所有这些主要企业都主要关注社会责任。" 他的同事Elodie Valette补充说：这种企业社会责任的后果是在俄罗斯和乌克兰领土上建立的公司不可避免地要考虑的一个重要组成部分。

在公众压力很大的美国，各行各业的大公司都宣布脱离俄罗斯，至少是暂时脱离：周五，微处理器集团英特尔和旅游租赁平台Airbnb，做出相关决定，英特尔还谴责了俄罗斯对乌克兰的入侵。

法新社说，能源实际上首当其冲。能源领域对各国具有高度的战略意义，西方国家在该领域实施制裁更为复杂，周日由英国石油巨头BP发起的一系列公告已经出现了崩溃式改变，哪怕是欧洲人仍然高度依赖俄罗斯的天然气。英国石油公司宣布退出俄罗斯巨头俄罗斯石油公司，英国在该公司拥有19.75%的股份。

据哈格里夫斯-兰斯顿公司的分析师苏珊娜-斯特里特评论说，"退出俄罗斯石油公司的决定将使英国石油公司损失惨重，但令人震惊的是，董事会显然认为它别无选择，只能付出高昂的代价，将他们的利润业务与俄罗斯的侵略行为拉开距离。"

该行业的许多公司都已经退出俄罗斯：英国的壳牌公司、挪威的Equinor（67%由挪威国家控制）、埃克森美孚和其他公司。

不过，法国道达尔能源公司虽然在俄罗斯的收入仅占其总收入的3-5%，该公司只是说， "将不再为俄罗斯的新项目提供资金"，但没有提及任何退出。