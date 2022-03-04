俄罗斯军队攻下乌热核电厂 全欧惊忧核安

乌克兰/俄罗斯/札波罗热核电厂

乌克兰核子监管机关透露，俄军已占领乌国南部大城札波罗热的核电厂。今天稍早在俄军对当地展开攻击期间，核电厂起火，乌方指控俄军蓄意向核电厂开火。纽约时报证实欧洲最大热核电厂落入俄罗斯军队手中。

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据中央社今天引述消息报道说，乌克兰邻近札波罗热核电厂4日在俄罗斯军队砲轰后起火。稍后乌克兰核监机关报告：俄军已夺下札波罗热核电厂。

札波罗热（Zaporizhzhia）的核电厂号称全欧最大核电厂。据法新社稍早消息，札波罗热地方军事行政首长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）在脸书发文表示：“厂长说核子安全已获保障。根据核电厂负责人的说法，有一栋训练大楼和一座实验室受火势波及。”

据外电消息，核电厂火势已扑灭。

国际原子能总署（IAEA）推文表示，署长葛罗西（Rafael Grossi）已与乌克兰总理史米加（Denys Shmygal）、乌国核子监管机关和营运单位谈了札波罗热核电厂的情况，呼吁停用武力。推文还提到，乌克兰监管机关告知国际原子能总署，核电厂起火并未波及重要设备，工作人员已采取缓解措施；乌克兰监管机关还表示，核电厂的辐射数值没有变化。

中央社消息说，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天呼吁俄军停止攻击札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，他说，如果这座欧洲最大核电厂爆炸，灾害恐比切尔诺贝利（Chernobyl）核事故严重10倍。

库列巴推文表示：“（札波罗热核电厂）已经起火了。要是爆炸，会比切尔诺贝利（Chernobyl）大10倍！俄罗斯人必须立即停火，让消防员建立安全区！”

位于乌克兰境内的车诺比核电厂于1986年发生反应炉破裂事故，当时乌克兰还是苏联的一部分。一般认为，切尔诺贝利核事故是有史以来最严重的核灾。

俄媒引述乌克兰原能部的报告，札波罗热核电厂一座发电机组被俄军砲火击中，电厂部分起火。 俄新社引述乌国原能部的说明提到：“消防员没办法在札波罗热核电厂展开灭火，他们遭到近距离射击。第一座发电装置已被击中。”

一名匿名政府官员告诉美联社，侦测到札波罗热核电厂附近辐射数值升高。乌克兰的发电量约有25%来自这座核电厂。

中央社消息说，就俄罗斯军队今天攻击乌克兰的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄方诉诸“核子恐怖”、想让切尔诺贝利核灾“重演”。

泽连斯基在办公室发布的影片中说：“除了俄罗斯以外，没有任何国家朝核电装置开火，这是我们人类史上头一遭。恐怖主义的国家现在诉诸核子恐怖了。”

札波罗热位于乌克兰东南部，是一座工业城市，当地电厂的核能发电量约占全国40%，泽伦斯基还表示，全国15座反应炉，有6座在札波罗热。

消息说，札波罗热核电厂4日早上在俄罗斯军队砲轰后起火。

泽连斯基说：“万一爆炸，就什么都完了，欧洲也完了。只有欧洲立即行动才能阻止俄军。”