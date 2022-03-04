俄罗斯股市本周全部暂停交易 俄当局封禁脸书、推特及BBC等西方媒体

俄罗斯/乌克兰/政治

为了继续努力避免全球制裁对俄罗斯境内投资者的影响，俄罗斯股市将连续第5天休市，创下该国现代史上的最高纪录。与此同时，据英国《卫报》3月4日报导，俄罗斯当局已经完全封锁了在该国境内对社交媒体脸书（Facebook）的访问。后来有消息指，俄罗斯当局还封锁了对推特（Twitter）的使用。据俄新社报导，俄罗斯国家通信监管机构表示，对推特的访问已被限制。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，俄罗斯国家杜马已通过一项法律，对传播“虚假新闻”进行惩罚，最高可判处15年监禁。该规则将对散布有关军队的“虚假信息”的人处以罚款或监禁，并对公开呼吁制裁俄罗斯的人处以罚款。法院将对导致“严重后果”的假新闻判处最严厉的刑罚。

据了解，俄总统普京已签署了该法律，有效地将任何公开反对对乌克兰战争的行为或独立新闻报道定为犯罪。该法律最快将于周六生效，它可能使在社交媒体上或在新闻文章或广播中简单地称，乌克兰正在发生的事情为 “战争”成为犯罪。克里姆林宫当局一直将俄罗斯全面入侵乌克兰称为“特别军事行动”。最近几天，关于该法律即将生效的公告已经促使俄罗斯独立媒体机构关闭，周五又有更多媒体机构关闭。

上周，许多国际科技巨头都大幅削减或停止了在俄罗斯的业务，包括苹果、谷歌、微软和甲骨文等公司。此外，俄罗斯当局还封锁了一些该国民众对外国媒体网站的访问，并指责它们散布有关乌克兰战争的“虚假信息”。

俄罗斯联邦通讯、信息技术和媒体监管局（Roskomnadzor）周五表示，它已经封锁了英国广播公司（BBC）、美国之音、自由欧洲电台/自由电台和德国之声以及其他媒体的网站。

Roskomnadzor在一份声明中说：“对外国人拥有的大量信息资源的访问已被限制。"在俄罗斯联邦境内限制使用这些信息资源的理由是它们故意和系统地传播含有虚假信息的材料。”

英国广播公司周四已经宣布，将设立短波发射器，以便乌克兰和俄罗斯的人民能够继续接收信息。该公司在关闭在俄运营后表示：“获得准确、独立的信息是一项基本人权，俄罗斯人民不应该被剥夺这一权利，他们中的数百万人每周都依赖BBC新闻。”

美国之声则表示，其俄语服务将继续提供 “关于俄罗斯入侵乌克兰的准确、无偏见的报道，不能遵守Roskomnadzor关于删除事实性新闻报道的要求。”