俄联邦首任外长：对乌克兰的战争是野蛮的行为

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前苏联解体后俄罗斯联邦的首任外交部长安德烈·科济列夫（Andrei Kozyrev）3月3日在接受美国有限电视新闻网（CNN）采访时表示，俄罗斯对乌克兰战争是“野蛮的”。

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在接受CNN的主持人阿曼普（Christiane Amanpour）采访时，科济列夫说：“这是一种野蛮的行为。当我还是外交部长时，我是否能想象到这一点，这完全是不可能的。”

曾在俄前总统叶利钦任内担任外长的科济列夫补充说：“但后来，我开始明白，他们正在走下坡路，可以说，他们感到有罪不罚，无论是在国内还是国外。而这也有点增加了他们的胃口，不幸的是，不是为了建设俄罗斯。现在，他们正在用这场自相残杀的战争破坏所有兄弟人民的未来。”

科济列夫表示，西方国家对俄罗斯的制裁“应该开始针对政府的决策者或这些决策者的执行者。”他提醒说，针对俄总统普京和外交部长拉夫罗夫的制裁，“就像几乎什么都没做，因为我认为，什么都不在他们的名下......你无法找到他们的资产。这一切都（与）其他人有关”。

科济列夫周二在推特上呼吁所有俄罗斯外交官辞职，以抗议俄罗斯对乌克兰的全面入侵。就周四在推特上有人提问，“今天的吓人问题。如果对普京还有什么制约的话？”科济列夫跟贴说：“让他不再抱幻想。美国、西方和乌克兰人并不是无能的懦夫。立即行动。”

科济列夫说：“为战斗中的乌克兰提供最大的军事支持，提供食品和药品。加强制裁，特别是对克里姆林宫政府官员和宣传者的制裁，扣押资产。只要做到这一点，等着瞧。”