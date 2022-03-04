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俄联邦首任外长：对乌克兰的战争是野蛮的行为

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俄联邦首任外交部长科济列夫接受美国有线电视新闻网采访资料图片
俄联邦首任外交部长科济列夫接受美国有线电视新闻网采访资料图片 © 网络图片
作者： 弗林
4 分钟

前苏联解体后俄罗斯联邦的首任外交部长安德烈·科济列夫（Andrei Kozyrev）3月3日在接受美国有限电视新闻网（CNN）采访时表示，俄罗斯对乌克兰战争是“野蛮的”。

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在接受CNN的主持人阿曼普（Christiane Amanpour）采访时，科济列夫说：“这是一种野蛮的行为。当我还是外交部长时，我是否能想象到这一点，这完全是不可能的。”

曾在俄前总统叶利钦任内担任外长的科济列夫补充说：“但后来，我开始明白，他们正在走下坡路，可以说，他们感到有罪不罚，无论是在国内还是国外。而这也有点增加了他们的胃口，不幸的是，不是为了建设俄罗斯。现在，他们正在用这场自相残杀的战争破坏所有兄弟人民的未来。”

科济列夫表示，西方国家对俄罗斯的制裁“应该开始针对政府的决策者或这些决策者的执行者。”他提醒说，针对俄总统普京和外交部长拉夫罗夫的制裁，“就像几乎什么都没做，因为我认为，什么都不在他们的名下......你无法找到他们的资产。这一切都（与）其他人有关”。

科济列夫周二在推特上呼吁所有俄罗斯外交官辞职，以抗议俄罗斯对乌克兰的全面入侵。就周四在推特上有人提问，“今天的吓人问题。如果对普京还有什么制约的话？”科济列夫跟贴说：“让他不再抱幻想。美国、西方和乌克兰人并不是无能的懦夫。立即行动。”

科济列夫说：“为战斗中的乌克兰提供最大的军事支持，提供食品和药品。加强制裁，特别是对克里姆林宫政府官员和宣传者的制裁，扣押资产。只要做到这一点，等着瞧。”

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