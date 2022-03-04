内贾德：普京先生停止这场撒旦的战争 英司法大臣：俄寡头房产可被用于接待难民

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随着俄罗斯全面入侵乌克兰以来，这场战争的发展和其带来的影响成为了全球关注的焦点。此前因其反美反西方言论著称的伊朗前总统艾哈迈迪-内贾德近日却通过推特表达了对俄罗斯入侵乌克兰的反对，以及对乌克兰总统泽连斯基所领导的抵抗运动的支持。此外，英国副首相兼司法大臣多米尼克·拉布则在周五接受采访时表示，被英国政府扣押的受制裁俄罗斯寡头的房产可用于接待乌克兰难民。

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艾哈迈迪-内贾德3月2日就俄罗斯入侵乌克兰的战争写道：“伟大的乌克兰，泽连斯基总统，你们光荣的、几乎无与伦比的抵抗，揭穿了人类敌人的撒旦阴谋。相信伟大的伊朗国家正站在你们身边，同时钦佩这种英雄般的坚持。”他并在一天后向俄总统普京呼吁：“普京先生，停止这场撒旦的战争。否则，你将没有成就，只有悔恨。”随着战争的爆发，伊朗首都德黑兰部分民众也曾前往俄罗斯大使馆前抗议，以表达反战情绪。

英国司法大臣拉布在接受采访，当他在为英国政府对莫斯科入侵乌克兰的反应进行辩护时发表了上述言论。当被主持人问及英国是否可以捕获俄罗斯寡头拥有的财产和资产时，他向伦敦LBC广播电台表示：“如果我们有证据和法律依据，那么我们就会这样做。”

在被问及他是否会支持使用这些房产来安置乌克兰难民时，拉布回答说：“是的，当然。”这是英国自由民主党人的呼吁，据说首相约翰逊内阁的（房屋社区及地方政府事务大臣）迈克尔·戈夫也同样主张这样做。

拉布说：“我们正在全面审视一切，这是整个政府的团队努力，从外交和国防大臣到迈克尔·戈夫，当然，首相正在大力推动这项工作。”英国政府已经宣布将建立一个“寡头工作组”。据悉，这个专家小组将协调英国跨政府部门的工作，以制裁寡头，帮助建立针对其已确定为目标的寡头名单的司法案件。

据《卫报》报导，英国的战略似乎是基于试图给整个俄罗斯经济带来痛苦，这就是为什么到目前为止英方更多地关注对俄罗斯银行业、国家机构和公司而不是个人的制裁。

然而，英国政府消息人士一再表示，他们正计划在“几周和几个月内”针对更多的俄罗斯寡头和有政治关系的人进行制裁。名单上还将包括俄罗斯联邦会议两院的所有议员，以及投票支持入侵的俄罗斯安全委员会成员。已经有报导指出，欧盟方面敦促伦敦加大对俄罗斯寡头们的制裁力度。

英国外交部最新表示，英方将使制裁那些已经被包括美国、加拿大和欧盟在内的盟友制裁的俄罗斯个人和公司变得更加容易。英国政府称，它正在收紧一项要求在英国拥有资产的海外公司披露其真正所有者的新规定，这是为了打击洗钱活动，将遵守规定的期限从18个月缩短到6个月。

英国首相约翰逊说，预计下周议会将批准这些变化，这将使英国在制裁普京的盟友时，“在我们的武器库中拥有更进一步、更快一步的新权力”。

英国政府正面临着打击更多俄罗斯寡头在英资产的压力，英国长期以来一直是俄罗斯寡头们海外资产投资的首选地点之一。就目前来看，与欧盟或美国相比，英国对俄罗斯寡头实施的个人制裁较少。