欧盟有可能放弃俄罗斯天然气

地缘政治/争夺原材料

乌克兰的战争推动天然气价格在欧洲创下新高。目前，俄罗斯出口的碳氢化合物不作为受欧洲制裁的部分，但作为报复西方制裁的手段之一，莫斯科可能减少，甚至暂停对欧盟的天然气输出。有专家表示，欧盟国家弃用俄罗斯天然气在短期内很难，但在中期内是可能的，希望可能就在地中海。这是本台RFI法语«原材料»（Chronique des Matières Premières）专栏周四报导的主题内容。

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本台RFI法文网2022年03月03日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇最新报道指出，天然气价格不断上涨，然而，冬季尚未结束，欧盟27个成员国至少在短期内，很难取代俄罗斯供应的依赖。

RFI Image Archive / L'UE pourrait laisser tomber le gaz russe. Ici, des gazoducs en Europe de l'Est. (illustration) REUTERS - Valentyn Ogirenko / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Le prix du gaz ne cesse d'augmenter]。换做中文可译作[燃气价格不断上涨]。下面予以简介，供参考。

取代俄罗斯天然气在短期内很难 -

本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇专栏报导指出，欧洲进口的天然气有近40%来自俄罗斯。据专家们所述，通过输气管线向欧盟输送天然气的国家还有挪威，或阿塞拜疆。它们在短期内，无法弥补俄罗斯天然气所供应的部分，但在中期内，这是有可能的。要这些国家迅速提高对欧洲的燃气供应，它们能力有限。

欧盟国家另一选项是液化天然气 -

欧盟的另一选项是，通过船舶进口液化天然气（GNL），然后在终端站再气化。不过，这些终端现在都已饱和。道达尔能源公司（Total Energie）总裁上周表示，欧洲没有足够的设施以取代俄罗斯天然气。他说，建造一个终端至少需要两到三年。还有，液化天然气（GNL）的主要生产国，比如美国、卡塔尔和澳大利亚，主要出口亚洲。给欧洲留下的不多。

跨地中海天然气管道带来新希望 -

阿尔及利亚是让欧洲供应渠道多样化的另一个可能。已经向部分欧盟国家输送天然气的阿尔及利亚Sonatrach公司明确表示，准备通过链接阿尔及利亚至意大利的跨地中海管道（Transmed）提高输送量。但其生产和输送能力有限。从长远期而言，阿尔及利亚有可能成为一个重要的供应方。该国准备在未来四年投资400亿美元用于勘探和生产天然气，以面对需要。

东地中海天然气管道正在构思中 -

还存在另一种可能。被称之为“东地中海管道”（Eastmed）项目仍在构思之中。

RFI Image Archive / La Grèce, Chypre et Israël vont signer ce jeudi 2 janvier 2020 l'accord sur le gazoduc EastMed (image d'illustration). 希腊 ̖ 以色列 ̖ 塞浦路斯三国2020年1月2日周四签署东地中海天然气管线项目协议 （想象图） Photo by: marka - Universal Images Group via Getty / RFI Image Archive

从位于塞浦路斯和以色列的近海天然气蕴藏区开始，拉一条海底管道通往希腊，然后再链接欧洲其它地方。这一构思最初被认为，在经济上不可行。但随着土耳其提出建议，让这条管道通过其境内。这将使这一管道的建造成本大幅减少，经济上变得可行。

欧盟仍需小心应对度过下个冬季 -

在此期间，欧盟需要尝试着尽可能地让供应渠道多样化，尤其是就液化天然气，以面对俄罗斯可能关闭输气管道的闸门。

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