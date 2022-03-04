泽连斯基向欧洲人民发表视频讲话：我确信我们会赢，这将是整个民主世界的胜利

乌克兰/欧洲/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）3月4日通过Zoom视频会议的方式向欧洲多个国家不同城市的民众发表了演讲。他在讲话中呼吁欧洲人民支持乌克兰，并强调“如果乌克兰沦陷，整个欧洲都将会沦陷。”

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泽连斯基通过Zoom的在线视频方式鼓励欧洲人民与乌克兰站在一起，并停顿下来为那些在这场战争中牺牲的人默哀。泽连斯基在讲话中说：“这第一分钟我想献给那些在为国家战斗中牺牲的人，献给我们的士兵，献给那些服务的人......那些正在做飞行员的人，那些在不同领域做出英雄事迹保护国家并为此付出生命的人。”

泽连斯基的这一演讲通过安装在立陶宛首都维尔纽斯、德国法兰克福、格鲁吉亚首都第比利斯、斯洛伐克首都布拉迪斯拉发、捷克首都布拉格、法国首都巴黎、里昂等城市的大屏幕播出。他谈到：“让我们纪念这些士兵。安息吧。”

泽连斯基还分享了他对来自欧洲各地的人民以及乌克兰的“普通人”的一些想法。他说：“我想向欧洲人民致以最美好的祝愿......。这就是我们的士兵、我们的英雄......这些天互相问候的方式。这些人正在保护他们的家园，他们正在保护我们的乌克兰，保护我们的欧洲，他们（也）正在保护你们的欧洲，他们正在互相问候，祝愿对方身体健康。”

泽连斯基说：“但从最近开始，士兵的问候语（祝愿对方身体健康），这种军队的问候语，是（乌克兰）普通人在相互问候时开始使用的日常语言，因为我们正在保护我们的国家不受俄罗斯入侵，不受俄罗斯攻击。我们正在全面保护我们的家园和土地，远离（俄罗斯发动的）的战争和俄罗斯的侵略。”

泽连斯基说：“今天，我们的军人，我们的一些军人，在军队中为我们的国家服务，其他人作为医生，手里拿着手术刀做手术。（还有人）正在为保护儿童和他们的家庭而努力。这就是我们的心，这就是乌克兰的心，共同对抗邪恶。”泽连斯基利用他讲话的最后部分向整个欧洲大陆的人民发言，承诺为乌克兰和整个民主取得胜利。

泽连斯基说：“我想把它献给你们，献给欧洲的人民。我想呼吁你们不要保持沉默。我希望你们走上街头，支持乌克兰，支持我们的努力，支持我们的斗争，因为如果乌克兰站不住，欧洲也不会站得住。如果我们沦陷，你们也将会沦陷，所以请不要沉默，不要对此视而不见。”

泽连斯基向欧洲人民呼吁：“站出来吧，尽可能多地支持乌克兰......。如果我们赢了，而且我确信我们会赢，这将是整个民主世界的胜利。这将是我们自由的胜利。这将是光明战胜黑暗、自由战胜奴役的胜利。如果我们赢了，我们将变得像欧洲一样百花齐放，欧洲在这场华丽的胜利之后将比以往任何时候都更加繁荣。荣耀属于乌克兰。”他随后举起拳头向空中敬礼。

此前，泽连斯基在稍早的另一次讲话中，还提到了周四晚位于乌克兰的欧洲最大核电站，扎波罗热核电站遭俄罗斯炮击后起火事件。他在讲话中向俄罗斯民众呼吁，他们应该告诉普京当局，他们希望生活在没有放射性污染的土地上。泽连斯基说，俄罗斯军队在扎波罗热核电站的夜袭所近乎造成的悲剧，差点阻止历史的前进。

泽连斯基在周五的视频讲话中说：“俄罗斯军队袭击了扎波罗热的核电站，是欧洲最大的（核电站）。仅仅是它（发生事故的话所将造成的后果）就可以像六个切尔诺贝利核事故一样。俄国坦克手在炮击时了解（这一风险）。直接向核电站开火。这是史无前例的恐怖......俄罗斯军方已经完全排斥了对切尔诺贝利的记忆。关于这场悲剧。”

泽连斯基补充说：“俄罗斯人民，这怎么可能呢？1986年，我们一起对抗了切尔诺贝利灾难的后果。你们一定记得爆炸时散落的石墨。受害者。你们一定记得被摧毁的动力装置上的光芒。你们一定记得从普里皮亚特和30公里区域疏散的情况。你们怎么能忘记它呢？如果你们没有忘记，那么你们就不能沉默。你们必须告诉你们的当局，上街游行，说你们想活下去。要生活在没有放射性污染的土地上。（核）辐射可不知道俄罗斯的界限在哪里。”

此前，泽连斯基周四在接受媒体采访时谈到，乌克兰人不拿任何人的东西，而是保护自己的土地和自由。他说：“我们有一个特殊的国家和非常特殊的人民。我真的不希望他们毁灭。我希望他们都留下来，而不仅仅是存在于故事中。我不希望乌克兰的故事成为斯巴达300勇士的传说。”

泽连斯基说：“我希望和平，我希望和平能来到我的国家。”但他同时强调：“我们在自己的土地上，做好了一切准备”。他指出，与乌克兰国家作战的俄罗斯军队人数明显多于乌克兰军队；敌人不计算自己的人民，不考虑任何损失。泽连斯基说：“他们（俄罗斯人）带了一个（移动）火葬场。也就是说，他们不会提前让他们的家人、他们的母亲看到他们的孩子死在这里，他们来这里是为了杀我们。”

泽连斯基说：“我们正在捍卫我们的自由，我们的家园，这就是他们死亡的原因。”他称，俄罗斯侵略者的这种行为是种族灭绝行为，尽管有悲惨的历史教训，但这种行为在二十一世纪已经犯下。泽连斯基说：“如果我们不能阻止这种步骤，这就是世界末日。而这些人的世界末日。”他认为，今天的乌克兰是文明与非文明之间的一道“栅栏”。

泽连斯基指出，不可能确定乌克兰能够击退俄罗斯侵略的时间间隔，“我们不是在坚持时间，我们在坚持我们，我们在防守，因为这是我们的工作。一个已经成为保护我们的生命、我们的历史、我们的家庭的工作。”泽连斯基说，和其他人一样，他担心自己亲人的生命，但在这个困难时期，他和每一个乌克兰人一样，都会感到痛苦。

泽连斯基补充说：“我们为我们的亲人担心。我们非常害怕失去我们生活的地方。我害怕想象我没有一个国家，而你被问到：‘你来自哪里？’而你（回答）说：‘没有这个国家’。我害怕这样。我害怕我们会给我们的后代留下什么。”

泽连斯基表示，如果他不是总统，他就会加入乌克兰国土防卫队，帮助乌克兰守军击退俄罗斯的军事侵略。泽连斯基强调：“我会提供食物、射击、帮助，我会做我被告知的事情。但如果有人告诉我最后通牒：你必须放下武器，到另一边去，我就不会这么做。不管我是什么战士。这就是区别。因为我们在这里，我们保卫自己的。我们没有带走任何东西。”