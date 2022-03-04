英媒：泽连斯基至少3次逃过俄国暗杀

乌克兰/俄罗斯/泽连斯基

英国“泰晤士报”称，乌克兰总统泽连斯基过去一周以来，至少3度逃过俄罗斯暗杀。据该报指出，有两个不同组织被派出，奉命夺取泽连斯基性命，包括克里姆林宫支持的佣兵组织瓦格那集团及车臣特种部队。由于俄罗斯联邦安全局内有反战人士通风报信，两者的行动都受挫。

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据中央社今天引述英国“泰晤士报”（The Times）消息称，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）过去一周以来，至少3度逃过俄罗斯暗杀。据该报，在乌克兰首都基辅，瓦格那集团佣兵试图暗杀泽连斯基，期间蒙受损失，据称那些佣兵对乌克兰人准确预测他们的行动大感震惊。

该报引述一名与瓦格那集团关系密切消息人士指称，泽连斯基的安全团队似乎对暗杀行动了如指掌，“令人毛骨悚然”。

泰晤士报称，反战俄罗斯人士向乌克兰政府官员通风报信，提供关于这些袭击计划的情报，让泽连斯基躲过对他的暗杀行动。

据该报称，乌克兰国家安全与国防事务委员会（NSDC）秘书长丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在国家电视台指出：“我们收到（来自俄罗斯联邦安全局）情资，他们不想参与这场血腥战争。”