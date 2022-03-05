乌克兰战争：俄罗斯一周损兵是叙利亚7年战争的三倍

乌克兰/俄罗斯

自俄罗斯在乌克兰的攻势开始以来，已经过去一个多星期，到目前为止，俄罗斯只攻下一个重镇，即黑海边的赫尔松。世界各地都传发无法动弹或被摧毁的俄罗斯装甲车的图像，俄罗斯承认有超过400名士兵死亡，这个数字很可能被低估了。错误的战略选择、后勤问题、乌克兰军队和民众的出乎预料的顽强抵抗：这几个因素或可以解释俄罗斯入侵乌克兰的困境。

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本台就此采访法国军事学院战略研究所的埃马纽埃尔-德雷福斯。

法广RFI：我们能不能在这个阶段就说俄罗斯干预乌克兰其实是失败的？

埃马纽埃尔-德雷福斯：在我看来，谈论失败还为时过早，尤其是要知道克里姆林宫通过这次干预所寻求的政治、军事和最终的政治目标是什么，现在看仍然非常复杂。不过，即使不谈失败，真实的情况也是，俄罗斯的这次干预，即自2014年的干预以来在乌克兰的第二次干预，所陷入的局面，可能不一定是俄罗斯军事和政治领导人所预料的。这就是为什么我们似乎看到了俄罗斯军事战略的变化。

最初，这就是我们在2月24日星期四黎明看到的情况，俄罗斯可能指望通过轰炸军事地点、军用机场、防空系统，然后投入相对有限的精英部队，例如空降兵，就很快夺下基辅或哈尔科夫这样的城市。当然可以说俄罗斯人是在做梦，因为你不可能用几百名士兵，即使他们是精英特种部队，就能占领一个拥有几百万人的城市。

这一战略出了什么问题，俄罗斯是否低估了乌克兰？

一方面，俄罗斯低估了乌克兰武装力量的防御能力。另一方面，它可能有这样的想法：俄罗斯的军队会被当作解放者而受到乌克兰欢迎，但情况显然完全不是这样。有一些与情报评估有关的错误，让人想起2014年吞并克里米亚后就已经犯下的错误。乌克兰东南部的几个地区似乎正朝着亲俄分离主义运动发展，但最终只有顿巴斯的一小部分地区的运动真正成势。而且我感觉，俄罗斯对它在乌克兰一些地区得到的呼求，错误判断成全乌克兰都会欢迎他们入侵。

RFI：俄罗斯人可能低估了乌克兰人。我们不是也高估了俄军的实力吗？

埃马纽埃尔-德雷福斯：我不认为我们高估了俄罗斯军队，但我们确实对这支军队的现代化情况非常关注，因为自2008年以来，俄罗斯军队已经实施了极其令人印象深刻的改革，我们看到俄罗斯军队在叙利亚发挥的作用。但俄罗斯在叙利亚的军事干预和今天在乌克兰发生的战争之间的最大区别是，在叙利亚的这次干预基本上是空中干预。因此，被动员的主要是俄罗斯空军，此外还有特种作战部队和空降兵等精锐部队。

即使我们相信俄罗斯的官方数字，即自干预乌克兰开始以来有500名俄罗斯士兵被杀，这个数字无疑低于现实，但它也是俄罗斯在叙利亚记录的损失数量的三倍以上。在乌克兰的一周行动中，俄罗斯军队死亡人数是俄罗斯干预叙利亚的七年的兵损三倍。

就后勤补给问题而言，我认为这些是行动开始时就经常出现了问题，特别是在有相当多的杂乱无章的情况下，目前似乎更糟糕。

RFI：在任何情况下，我们可以预期冲突的时间比俄罗斯人预期的要长得多？

埃马纽埃尔-德雷福斯：就目前而言，绝对没有任何迹象表明这种侵略干预会迅速结束。恰恰相反! 3月3日星期四俄罗斯和乌克兰代表团在白俄罗斯举行的第二轮谈判的结论只是：达成的唯一协议涉及实施人道主义疏散走廊。在冲突双方的谈判中，如果唯一达成一致的是疏散平民，这对冲突的持续发展不是好兆头。