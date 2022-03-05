乌克兰战争：国际残奥委朝令夕改显苦涩

乌克兰/俄罗斯/北京冬残奥

北京冬残奥会已于3月4日晚在国家体育场（通称“鸟巢”）举行开幕式。对于向乌克兰发动进攻的俄罗斯及其给予支援的白俄罗斯，国际残奥委员会（IPC）在开幕前的3月3日做出了不允许两国选手参赛的决定。但此前一天该机构宣布允许俄罗斯与白俄罗斯参加残奥会。国际残奥委抱歉俄罗斯与白俄罗斯运动员是牺牲品，因为他们不是侵略者与战士，但乌克兰运动员则批驳说，乌克兰运动员在战场被杀害，而且俄罗斯与白俄罗斯体制下众多运动员其实来自军队。没有消息说，曾经有多少代表团威胁抵制。

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据日本经济新闻报道分析，北京冬残奥开幕前，国际残奥委做出苦涩决定。此次可以称得上是朝令夕改。国际残奥委员会3月2日原本根据“中立”立场允许俄罗斯和白俄罗斯选手、官员参加北京冬残奥会，但3日突然做出了不允许的决定。国际残奥委员会误判了其他国家选手反对进攻乌克兰的意向，结果显得很失态。

国际残奥会主席安德鲁·帕森斯(Andrew Parsons)3月3日召开记者会，否认低估了各国意向的看法。但他坦率地说“反应这么大，确实很吃惊”。同时强调“2日的决定不是基于感情和（全世界的）反应，而是根据奥运手册而做出的决定”。“奥运手册”是包括国际残奥会宪法在内，记录组织权限和规定的文件。其中加盟成员的义务不包括遵守联合国的奥林匹克休战决议。另外，理事会没有取消成员资格的权限。

为此，国际残奥会理事会禁止两国选手参加北京冬残奥会后，两国可以向国际体育仲裁法庭（CAS）提起诉讼，在审理过程中，两国仍有可能可以作为俄罗斯残奥会委员会（RPC）和白俄罗斯参赛。这将失去实质性制裁的意义，并且国际残奥会主席安德鲁·帕森斯曾认为“根据（国际残奥会总部所在的）德国法律，决定将被推翻”。因此，决定“尽可能采取最强的措施”，即以中立身份参赛、禁止使用国旗和国歌、不按国家计算奖牌数等。

据该报道，这或许是现实的妥协，但没有想到运动员反应如此强烈。帕森斯曾表示两国选手“不是侵略者，也不是战士”，要求作为中立的运动员给予对待。但是，帕森斯说，两国运动员入驻的奥运村的氛围“已不再愉快。虽说伟大的奥运会源于伟大的经历，但我们必须采取行动以确保运动员的安全”。

这样的决定或许已与通过体育实现国际交流的奥运村的原本的目的相去甚远。在北欧滑雪比赛会场上，出现了俄罗斯和白俄罗斯的运动员们根据2日的决定，遮住服装上的标志进行训练的身影。

尤其是实力强大的俄罗斯队在上届平昌冬残奥运会上因兴奋剂问题，大部分选手未能参赛，本以为时隔8年终于可以参赛。

日本经济新闻报道分析称，受到战争这一巨大压力而不得不对两国选手禁赛，对于标榜要实现包容不同价值观的共生社会的国际残奥会而言，或许这是一次苦涩的决定。在记者会上，国际残奥会主席帕森斯说“我们相信不应该将体育和政治混为一谈。但在如今的情况下已不可能”。