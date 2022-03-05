乌克兰战事： 以色列总理是调战人？

以色列调战？

3月5日，以色列总理在与普京会晤后与乌克兰总统打电话。以色列总理纳夫塔利·贝内特(Naftali Bennett)周六开始调解俄罗斯和乌克兰之间的冲突，先后访问了莫斯科和柏林，并与乌克兰总统泽连斯基进行了电话交谈。

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到目前为止，贝内特还没有参加 2 月 24 日发起的对俄罗斯入侵乌克兰的国际谴责，强调了将以色列与莫斯科和基辅团结在一起的牢固关系。由于与这两个交战方的密切关系，以色列提出进行调解，这一提议得到了乌克兰官员的支持。根据他的提议，贝内特5日飞往莫斯科，在那里他会见了俄罗斯总统普京“大约三个小时”。这是与俄罗斯入侵乌克兰有关的外国领导人首次访问俄罗斯。

第二步，以色列总理与泽连斯基通了电话；第三步他前往柏林会见了总理朔尔茨。关于讨论的确切内容，很少有细节泄露。爱丽舍宫表示，以色列总理前往莫斯科之前，马克龙本周六一早与贝内特进行了交谈，双方的意愿仍是“协调努力以实现停火”。两人同意为实现停火的同一目标保持联系，并与朔尔茨总理进行协调。

博雷利：中国才是乌克兰危机不可缺的调战人

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）3月5日接受西班牙《世界报》（El Mundo）专访时表示：再次调节乌克兰危机我们欧洲人是不可能的；因为不会再出现“诺曼底模式”。他还表示：调战人也不可能是美国人。

博雷利表示：那么让谁出面调节呢？只能是中国。博雷利再次强调说：别无其他选择！

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商，重点放在平息乌东地区冲突。

2014 年首次谈判以后举行过多轮谈判。在柏林和巴黎的斡旋下， 2015 年，各冲突方达成《明斯克协议》。不过，基辅和莫斯科常互相指责对方违反协议。2019 年以来，“诺曼底模式”谈判未再举行过一轮。 2022年1月26日，四方在巴黎开始举行 “诺曼底模式” 框架下的顾问级谈判。，未果而终。2月24日，普京出兵入侵乌克兰。