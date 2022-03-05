乌克兰指控俄罗斯军队攻克城市后开始性侵妇女

俄罗斯/乌克兰

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在英国智库发言指控，俄军在乌克兰一些城市性侵妇女。人权组织上周警告，战事恐导致针对乌克兰妇女的性暴力行为增加。

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据中央社今天报道称，乌克兰外长库列巴4日指控，俄军在乌克兰一些城市性侵妇女。乌克兰外长库列巴以英文在英国皇家国际事务研究所（Chatham House）发言指出：“当炸弹落在你的城市、当俄军在占领城市后性侵女性，不幸的是，我们已得知许多性侵案例。要我在这里谈论国际法的效力，当然有困难。”

库列巴说：“但这（国际法）是我们可以使用的唯一文明工具，以确保所有发动这场战争的人最后都被绳之以法。”

不过库列巴并未针对他指控俄军性侵妇女提出佐证。

路透社说也无法独立查证此说。

另一方面，已在俄军占领下的乌克兰刻松市（Kherson）的27岁女性卓里娜（Svetlana Zorina）也指控，俄军性侵妇女。卓里娜在接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“我们只能待在家里，照顾好自己，因为我们真的非常害怕，俄军已开始性侵此地妇女。”

卓里娜说，“我听认识的人说，有一名17岁女孩在遭性侵后被杀死”；并说，“我们真的被吓坏了，但绝不会投降”。

中央社说，人权组织上周警告，战事恐导致针对乌克兰妇女的性暴力行为增加。