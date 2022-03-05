乌克兰/俄罗斯/泽连丝卡

乌克兰第一夫人泽连丝卡原本反对丈夫参选，如今遭遇俄罗斯侵略国家的危险时刻，她带着孩子守在丈夫身边，除了带给乌克兰总统泽连斯基坚强后盾，也展现出坚毅勇气鼓舞民心。

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据中央社今天报道称作为总统丈夫最亲密伙伴，乌克兰第一夫人坚毅形象鼓舞民心。

据该报道，44岁的泽连丝卡（Olena Zelenska）和泽连斯基（Volodymyr Zelensky）同年出生，两人都来自乌克兰中部俄语地区城市克利福洛（Kryvyi Rih），并在克利福洛国立大学（Kryvyi Rih National University）就读时相识。

泽连丝卡当时就读公共工程系，主修建筑；泽连斯基则是法律系学生，同时是一名正在起步的喜剧演员。泽连丝卡后来加入泽连斯基创立的喜剧团队“95街区工作室”（Kvartal 95），当起专业编剧，两人并在交往8年后于2003年结婚。

2015年，“95街区工作室”推出政治讽刺电视喜剧“人民公仆”（Servant of the People），由泽连斯基饰演一名爱批评政府贪腐的历史教师，意外当上总统。这部影集在乌克兰大受欢迎，一连播出3季，也促使泽连斯基挟著高人气，在2019年让虚构故事成真当选总统。

不过，泽连斯基决定投身政坛，让原本偏好待在幕后的泽连丝卡被推到镁光灯下。她曾告诉一家乌克兰电视台：“老实说，我一开始激烈反对这个计划。这是非常困难的一步。这甚至不是一个计划，而是人生转向。”

不过，当泽连丝卡接下第一夫人的身分后，她尽力扮演好应有角色。除了穿着乌克兰设计师的作品发挥“衣着外交”，并登上乌克兰语版“时尚杂志”（Vogue）封面，还在内文专访中宣布上任后推动的第一项计划：大幅改善学校营养午餐。

泽连丝卡也致力推广乌克兰的语言和文化、改善身障者行动环境，并将促进女权列为主要工作。她不仅协助推广致力性别平权的“乌克兰妇女大会”（Ukrainian Women\'s Congress），也成功推动乌克兰加入七大工业国集团（G7）的国际性别平权倡议“比亚里兹伙伴关系”（Biarritz Partnership）。

中央社报道称，英语流利且广受欢迎的泽连丝卡，被视为乌克兰最具影响力的女性之一。身为泽连斯基最亲密伙伴和最坚定盟友，如今她选择和17岁女儿与9岁儿子留在首都基辅，陪伴总统丈夫对抗俄罗斯侵略。

和泽连斯基一样，泽连丝卡积极利用社群媒体鼓舞民心。在俄罗斯进攻隔天，她25日在Instagram发布一张乌克兰国旗的照片，写道：“我亲爱的同胞！乌克兰的人们！…我以和你们生活在同个国家为荣。”乌克兰第一夫人说，“有人说人一多就成了乌合之众，但我们不是。因为许多乌克兰人在一起不会变成乌合之众，会是一个军队！”

泽连丝卡还表示：“今日我不会恐慌和流泪，我会冷静且充满信心。我的孩子正看着我，我会在他们身旁，以及在我的丈夫身旁，也会和你们在一起。我爱你们！我爱乌克兰！”

中央社说，乌克兰第一夫人27日又分享一张在基辅防空避难所出生的婴儿照片，写道：“尽管在战争下，我们路上也有医师和爱心人士在她身旁。她将受到保护和防卫。”泽连丝卡说，“因为我亲爱的同胞，你们真不可思议。我们是一个军队，军队就是我们。而在防空洞出生的孩子，将活在一个成功保卫自己的和平国家。”