乌外长向布林肯要战机和防空武器

布林肯会晤乌外长

美国国务卿布林肯继续欧洲之行。3月5日，他在波兰边境会晤了乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba），会晤是在高度戒备下进行的。乌克兰外长要求美方提供战机和防空武器。乌克兰外长表示：北约拒绝了泽连斯基在乌克兰设立禁飞区的要求，这反映出北约的软弱。

广告 继续浏览后续

乌克兰外长还表示：尽管如此，他代表民众欢迎布林肯的会晤。他说： “我希望乌克兰人民能清楚地看到，我们有真正站在我们身边的朋友。”

布林肯3月4日在布鲁塞尔接受媒体采访时表示，很难说乌克兰战争将如何收场，但是从某种意义上来说，这场战争肯定没有按照普京总统的设想和计划进行。他说，战争升级的风险确实存在，而且我们很可能看到普京更多的野蛮使用武力对平民和关键基础设施进行打击。但他明确表示，美国不寻求改变俄罗斯政权。

他说，国际社会尽一切努力帮助乌克兰自卫，并向俄罗斯施加巨大压力，以结束普京发起的这场他选择的战争的承诺是真实和强有力的，而且将产生影响。

鉴于乌克兰与俄罗斯军力上的悬殊，在被问到他是否认为乌克兰被打败是不可避免的问题时，布林肯说，他不认为任何事情是不可避免的。他说，如果莫斯科想推翻现有乌克兰政府并建立一个傀儡政权，4千5百万乌克兰人是不会接受的。事实上，他认为，假以时日的话，乌克兰会赢得这场战争，尽管他不知道这需要多长的时间。

这位美国国务卿说，目前战争升级的风险确实存在。

他说，“这是我们关心和关注的事情，因为唯一比一场仅限于乌克兰的战争更糟糕的事情是一场进一步升级并超越乌克兰的战争。这就是为什么北约一直如此专注于加强其防御和威慑力。”

布林肯说，过去几天，我们看到普京日益残暴的使用武力针对乌克兰的平民和关键的基础设施进行打击，断水断电并掐断热气的供应，造成大量的人道主义苦难。他说，我们很可能会看到更多的这种情况。

他说，是否能够通过外交途径解决这场危机完全却决于普京和俄罗斯。他还表示：“如果他们表现出任何愿意进行有意义的外交的迹象，我们当然会参与”。

当他被问及美国是否准备说，如果停火，我们将讨论克里米亚和顿巴斯的地位以及可能讨论乌克兰中立之类的事情时，布林肯说，美国必须捍卫一些根本的原则，包括一个国家不能把自己的政策、选择以及与谁交往等强加给另一个国家以及一个国家不能在自己的势力范围内使另一个国家屈从于自己的意志。

但他明确表示，最终要看乌克兰人民自己的选择。

布林肯表示：“最终，任何涉及外交的前进道路都将首先由乌克兰人民和以民主方式代表它的政府来决定，我们将支持他们想要进入的任何方向”。

一些人认为，解决目前这场危机的办法之一是让普京下台。美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）星期五甚至呼吁暗杀普京。

布林肯在被问到美国是否寻求改变俄罗斯的政权时回答说：“我们不寻求那个，而且无论如何这不取决于我们。俄罗斯人民需要决定他们的领导人。他们需要决定他们的领导人是否真的在推动和代表他们的需求，他们的利益，他们的意愿。这绝对不是我们说了算的。”

他希望俄罗斯人民思考这样的问题，即这场无端和毫无根据的侵略战争究竟是如何推进你们的利益和需求的？在他看来，这不仅对他们没有任何好处，相反，他们还得承担它的后果。