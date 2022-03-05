俄罗斯军队扩大轰炸与围困乌克兰多城市

乌克兰/俄罗斯

乌克兰城市马里乌波尔(Mariupol)市长Vadym Boychenko周五表示，在过去五天遭到俄罗斯军队袭击后，该市的水、暖气以及电的供应全部切断，食物也即将耗尽。在乌克兰的俄罗斯军队占领了欧洲最大的核电站，这一袭击在世界各地引起了恐慌，华盛顿方面表示，这可能会导致灾难，尽管官员们后来表示，该设施现在是安全的。

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据路透社报道称，被俄军包围的乌克兰马里乌波尔市水电气全部断供，食物也将耗尽。马里乌波尔(Mariupol)市长Vadym Boychenko在电视上呼吁提供帮助，并表示应该建立一条人道主义走廊，以疏散平民。马里乌波尔是乌克兰东南部一个港口城市。

该市长谴责说，“我们正在被摧毁。”

俄罗斯军队占领乌克兰核电厂并围攻其它城市。 在俄罗斯总统普京发动入侵的第二周，乌克兰其他地方也爆发了战斗，俄军包围并轰炸了几个城市。

该报道称，首都基辅再次受到攻击，从市中心可以听到爆炸声。一只俄罗斯装甲纵队已经在通往基辅的道路上停滞了几天。

普京的行为几乎引起了全世界的谴责，西方国家已经实施了严厉的制裁，试图挤压俄罗斯经济。

一场人道主义灾难也在上演，有100多万人在乌克兰西部和邻国寻求庇护。据信，自2月24日入侵开始以来，已有数千人丧生或受伤。

报道称，对Zaporizhzhia核电站的攻击将冲突推向了危险的时刻。当炮弹击中该地区时，一处训练大楼发生火灾，在火灾被扑灭之前，这引发了全世界的警觉，但官员们后来表示，该设施是安全的。

德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)致电普京，要求他停止这场战争。但是北约盟国在布鲁塞尔举行会议，拒绝了乌克兰总统泽连斯基关于设立禁飞区的要求。北约称，“我们不是这场冲突的一部分，”NATO秘书长史托腾伯格在新闻发布会上说，“作为北约盟国，我们有责任阻止这场战争在乌克兰以外升级，因为那样会更危险，更具破坏性，会造成更多的人类痛苦。”

美国国务卿布林肯也拒绝设立禁飞区，他说，在乌克兰上空设立禁飞区的唯一办法是北约部队击落俄罗斯飞机。

乌克兰总统泽连斯基批评欧美和北约拒绝在乌克兰设立空中禁飞区的要求，他指责欧盟胆怯将使更多的乌克兰民众丧失生命。