第三轮谈判

战火下 乌俄冲突 第3轮谈判预定7日登场

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Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov (à gauche), face aux négociateurs russes avant les pourparlers entre les délégations de l'Ukraine et de la Russie en Biélorussie, le 3 mars 2022.
Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov (à gauche), face aux négociateurs russes avant les pourparlers entre les délégations de l'Ukraine et de la Russie en Biélorussie, le 3 mars 2022. © AFP
作者： 法广
4 分钟

俄罗斯挥军入侵乌克兰引爆血腥冲突，乌克兰谈判代表阿拉哈米亚（David Arakhamia）5日表示，基辅和莫斯科当局寻求结束战斗的谈判，将会于7日（周一）恢复举行。

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国会议员阿拉哈米亚也是乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）所属政党的国会党派领袖及谈判代表，他在脸书（Facebook）专页表示，“第3轮谈判将会于周一举行”。

 

路透社报导，乌克兰谈判代表阿拉哈米亚5日在脸书贴文表示，俄罗斯和乌克兰将会于周一针对终结战斗举行第3轮谈判，但未提供进一步细节。

自俄罗斯于2月24日对邻国乌克兰发动全面入侵行动以来，乌俄双方谈判代表已举行过2轮谈判。

双方于3月3日第2轮谈判期间，同意开辟人道走廊，让平民撤离部分战斗地区，但其后在执行上遭遇延迟。

乌克兰表示，谈判未获结果，但它将会继续寻求协商。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）5日表示，鸟克兰总统泽连斯基试图在两国冲突中，致力争取北大西洋公约组织（NATO）直接支援，无助于双方间谈判，但莫斯科当局已准备参与第3轮谈判。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）5日稍早前表示，他对与拉夫罗夫对话抱持开放态度，但条件是对话必须“有意义”。

克里姆林宫4日表示，谈判进展将视基辅当局对莫斯科立场的回应而定，莫斯科已于3日把该如何结束战争的立场传达给乌克兰。

国营塔斯社（TASS）引述俄罗斯谈判代表斯鲁茨基（Leonid Slutsky）的话指称，乌克兰方面在第2轮谈判期间，已针对达成协议展现若干开放态度。

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