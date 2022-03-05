战火下 乌俄冲突 第3轮谈判预定7日登场

第三轮谈判

俄罗斯挥军入侵乌克兰引爆血腥冲突，乌克兰谈判代表阿拉哈米亚（David Arakhamia）5日表示，基辅和莫斯科当局寻求结束战斗的谈判，将会于7日（周一）恢复举行。

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国会议员阿拉哈米亚也是乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）所属政党的国会党派领袖及谈判代表，他在脸书（Facebook）专页表示，“第3轮谈判将会于周一举行”。

路透社报导，乌克兰谈判代表阿拉哈米亚5日在脸书贴文表示，俄罗斯和乌克兰将会于周一针对终结战斗举行第3轮谈判，但未提供进一步细节。

自俄罗斯于2月24日对邻国乌克兰发动全面入侵行动以来，乌俄双方谈判代表已举行过2轮谈判。

双方于3月3日第2轮谈判期间，同意开辟人道走廊，让平民撤离部分战斗地区，但其后在执行上遭遇延迟。

乌克兰表示，谈判未获结果，但它将会继续寻求协商。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）5日表示，鸟克兰总统泽连斯基试图在两国冲突中，致力争取北大西洋公约组织（NATO）直接支援，无助于双方间谈判，但莫斯科当局已准备参与第3轮谈判。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）5日稍早前表示，他对与拉夫罗夫对话抱持开放态度，但条件是对话必须“有意义”。

克里姆林宫4日表示，谈判进展将视基辅当局对莫斯科立场的回应而定，莫斯科已于3日把该如何结束战争的立场传达给乌克兰。

国营塔斯社（TASS）引述俄罗斯谈判代表斯鲁茨基（Leonid Slutsky）的话指称，乌克兰方面在第2轮谈判期间，已针对达成协议展现若干开放态度。