摩根大通：俄罗斯将面临1998年那样的经济崩溃 加拿大取消对俄最惠国待遇

俄罗斯/乌克兰/经贸

据彭博社3月4日报导，摩根大通公司的经济学家在周五的一份报告中告诉客户，他们预计俄罗斯今年的国内生产总值（GDP）将收缩7%，其与高盛集团的经济学家预测的结果相同。彭博社经济部预测将下降约9%。1998年，俄罗斯经济在金融危机中收缩了5.3%。此外，在宣布了一系列对俄制裁措施后，加拿大政府4日宣布撤销对俄罗斯的最惠国待遇贸易地位，对从该国大部分进口产品征收35%的关税。

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在俄总统普京下令入侵乌克兰的几天后，经济学家们开始公布对俄罗斯这一目前世界第十一大经济体的预测，尽管他们警告说，前景不透明且可能被修改。报导指，在全球多国政府对该国的贸易、金融和运输业实施制裁，冻结其中央银行的储备，并将其许多银行从SWIFT国际结算系统中剔除之后，俄罗斯的经济正在衰退。俄罗斯政府试图通过资本控制、加倍的利率和其他紧急措施来隔离其经济和市场，所有这些都将损害经济增长。

以摩根大通经济研究部门主管卡斯曼（Bruce Kasman） 为首的该银行经济学家们在他们的报告中说：“制裁破坏了促进稳定的两个支柱：中央银行的‘堡垒’外币储备和俄罗斯的活期存款账户盈余。”报告称：“制裁将对俄罗斯经济产生影响，现在看来俄罗斯经济将走向深度衰退。”

不过，投资者表示，虽然俄罗斯入侵乌克兰所带来的人文和地缘政治余震比1998年的俄罗斯金融危机时更大，但在短期内，卢布的跌幅已被证明较小，该国现在有更大的能力避免债务违约，特别是如果其他国家继续抵制对其能源出口实施制裁。

石油和天然气收入一直在为俄罗斯提供硬通货支持，能源的销售和运输暂时未被西方国家制裁，因为美国和其他国家政府担心这种限制最终会对他们国家的经济造成更大伤害。在今年年初，俄罗斯每月的活期存款账户盈余约为200亿美元。彭博社经济部门估计，阻止俄罗斯石油和天然气的出口将意味着该国今年的经济可能收缩14%左右。

对此，美国白宫周五表示，其正在权衡禁止进口俄罗斯石油的问题，因为在美国国会中要求采取相关行动的两党呼声越来越高。据《华盛顿邮报》报导，拜登政府官员一直在争论如何回应两党对俄罗斯入侵乌克兰进行报复的呼吁，同时不推高已经飙升的石油成本，这将反过来推动天然气价格。

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）周五告诉记者说，拜登政府正在“考虑一系列选择”，但不想扰乱全球能源供应或提高汽油价格。她说：“我们知道的是，你知道，从美国经济来看，我们并不进口大量的俄罗斯石油，但我们正在研究如果我们要削减美国对俄罗斯能源的消费，我们现在就可以采取的选项。”

普萨基说：“但真正最重要的是，我们保持全球能源的稳定供应。”美国国会山两党要求禁止从俄罗斯进口石油的呼声日益高涨，但白宫没有采取彻底禁止的措施。本周，对打击俄罗斯能源进口措施的支持在国会山迅速聚集。虽然最初的推动是由共和党人主导的，他们将打击进口俄罗斯石油的呼吁与增加美国国内石油和天然气生产的要求，以及拜登气候倡议的倒退结合起来，但到周四，甚至连民主党人、众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）都对这一想法表示支持。

目前，许多国际石油贸易商对购买俄罗斯石油望而却步。一位知情人士向该报表示，俄罗斯石油的价格比其他国家可比等级的石油每桶低25到30美元。如果俄罗斯的油轮空间耗尽，这一差距可能会扩大。然而，即使是折价，周五也仍然非常高，因为基准布伦特原油的价格收于每桶118美元以上。

同样在北美，加拿大政府周四撤销了俄罗斯的最惠国待遇贸易地位，对大部分从俄罗斯进口的产品征收35%的关税。美国和欧盟周五表示，他们也在考虑对对俄罗斯的贸易采取进一步行动。美国贸易代表办公室的一位发言人告诉英国《金融时报》称：“美国贸易代表办公室正在考虑一系列选择，并与国会议员合作，以推进对普京有预谋、无端和无理的攻击乌克兰的坚决、有效和统一的全球回应。 ”

欧盟委员会的一位发言人说，欧盟成员国们已经原则上同意结束俄罗斯的最惠国待遇。该发言人说：“人们强烈支持与志同道合的国家合作发表联合声明，并愿意采取适当的贸易措施作为一项行动。”根据世界贸易组织的规则，各国不能在成员之间进行贸易歧视，必须以提供给其他国家的相同条件与他们进行贸易，这被称为最惠国待遇。

加拿大利用世贸组织立法中的一项豁免，允许成员国在战争期间采取行动“保护其安全利益”。此举影响到俄罗斯和白俄罗斯，后者已申请加入世贸组织。这两个国家和朝鲜将是唯一受渥太华一般关税限制的国家。加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）周四在宣布这一措施时说：“我们正在与我们的伙伴和盟友密切合作，鼓励他们采取同样的步骤。”

方慧兰说：“俄罗斯和白俄罗斯将不再获得加拿大向其他国家提供的好处，尤其是低关税......。克里姆林宫的野蛮战争的经济成本已经很高，而且将继续上升。”据了解，加拿大在2020年从俄罗斯进口了12亿加元（9.42亿美元）的商品，加方并已经禁止从该国进口原油。

官员们说，欧盟的措施可能涉及对俄罗斯和白俄罗产品进口的全面禁止。上周，该集团宣布禁止从白俄罗斯进口钾肥、水泥、钢铁和其他产品。欧洲议会国际贸易委员会主席伯恩德·兰格（Bernd Lange）在推特上说：“在与俄罗斯的贸易问题上，我们不能继续在世贸组织中照常工作。一个步骤可以是取消最惠国待遇。”欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴，在2020年从俄罗斯进口了953亿欧元的货物，尽管超过三分之二是石油和天然气。