新加坡宣布对俄罗斯实施金融制裁和出口管制

新加坡/俄罗斯/乌克兰

新加坡外交部3月5日通过声明宣布，新加坡将针对指定的俄罗斯银行、实体和在俄罗斯的活动，以及有利于俄罗斯政府的筹款活动实施金融制裁措施。新加坡政府还将对可“直接用作对乌克兰人造成伤害或征服的武器”的物品，以及有助于进攻性网络行动的物品实施出口管制。

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新加坡外交部周六发布的声明称：“新加坡是国际法和《联合国宪章》所载原则的一贯坚定支持者。所有国家，无论大小，其主权、政治独立和领土完整都必须得到尊重。新加坡严肃对待任何违反这些核心原则的行为，因为它们是新加坡这个小国生存的根本。”

声明称：“俄罗斯对乌克兰的入侵违反了《联合国宪章》，是对国际法的明显和严重违反。虽然我们继续重视与俄罗斯和俄罗斯人民的良好关系，但我们不能接受俄罗斯政府侵犯另一个主权国家的主权和领土完整。对于像新加坡这样的小国来说，这不是一个理论上的原则，而是一个危险的先例。这就是为什么新加坡强烈谴责俄罗斯对乌克兰的无端攻击。”

声明称：“由于联合国安理会谴责俄罗斯对乌克兰的侵略的决议因俄罗斯的否决而未能通过，鉴于俄罗斯对乌克兰的攻击空前严重，新加坡外交部长在2022年2月28日向议会发表的关于乌克兰局势及其影响的部长声明中宣布，我们将与其他许多志同道合的国家一致行动，对俄罗斯实施适当的制裁和限制。”

声明指出：“这些制裁和限制旨在限制俄罗斯对乌克兰进行战争和破坏其主权的能力。我们将对可直接用作对乌克兰人造成伤害或征服的武器的物品，以及可有助于进攻性网络行动的物品实施出口管制。在这方面，我们将禁止向俄罗斯转让以下物品。(a) 军事物资清单中的所有物品，以及(b) 2021年战略物资（管制）令两用物资清单中‘电子’、‘计算机’和‘电信和信息安全’类别中的所有物品。”

声明称：“我们将针对指定的俄罗斯银行、俄罗斯境内的实体和活动，以及有利于俄罗斯政府的筹款活动实施金融措施。数字支付令牌服务提供商被明确禁止为可能有助于规避这些金融措施的交易提供便利。这些措施适用于新加坡的所有金融机构，包括银行、金融公司、保险公司、资本市场中介机构、证券交易所和支付服务提供商。”