欧盟委员会主席：若不停止战争，欧盟准备采取更多的对俄制裁措施

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）3月4日表示，如果俄罗斯总统普京不停止对乌克兰的战争，欧盟准备对俄采取更多的制裁和限制措施。她当天在布鲁塞尔与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）一起参加新闻发布会时强调：“我们知道这场冲突远未结束，而且非常清楚，如果普京不停止并扭转他所发动的战争，我们准备采取进一步的严厉措施。”

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冯德莱恩在周五与布林肯出席了联合记者会并发表了讲话。冯德莱恩对来访的布林肯说：“你对欧洲的访问表明，在应对普京对乌克兰的无所顾忌的入侵方面，欧盟和美国之间的合作是多么密切。由于这种协调，我们在创纪录的时间内共同设计、制定和部署了制裁措施，这些制裁措施表明我们决心让普京为其战争付出代价。我们不会轻易采取这些措施，但显然我们需要采取行动。”

冯德莱恩说：“有了这些措施，（俄罗斯）中央银行无法使用其储备的很大一部分来支持现在处于自由落体的卢布。（俄罗斯）中央银行不得不将利率提高到20%，刺激了通货膨胀。重要的商业银行被切断了与全球市场和SWIFT（国际结算系统）的联系，削弱了它们为经济融资的能力。莫斯科的证券交易所自本周初以来一直关闭。一个接一个的西方公司宣布自己的措施，停止生产、投资和销售。”

冯德莱恩补充说：“欧盟和美国的合作是这一有效反应的核心，它将越来越多的实施相同或类似制裁的国家拉到一起。我们的七国集团伙伴，英国、加拿大和日本，还有挪威、瑞士、韩国、澳大利亚等国家。到现在，有40多个国家部分或完全与我们的制裁保持一致。”

冯德莱恩说：“这证明了全球社会拒绝这种入侵的决心。我们只需看看本周联合国大会的结果就知道了。141个国家，绝大多数，支持谴责俄罗斯的野蛮入侵的决议。在193个国家中，只有4个国家站在俄罗斯一边。那就是白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和厄立特里亚。普京总统在国际社会中越来越被孤立。但面对世界的抗议，普京的军队继续前进。对平民目标的轰炸和导弹袭击正在加剧。”

冯德莱恩表示：“请放心，欧盟和美国将继续支持乌克兰和它勇敢的人民，以及它坚定的领导。乌克兰正在发生的人道主义灾难的规模，确实让我们担心。欧洲正在看到自上世纪最黑暗的日子以来从未见过的大规模破坏和流离失所。欧盟作为乌克兰的邻居，正在不遗余力地努力。我们正在立即提供5亿欧元的人道主义援助，而且会有更多的援助。”

冯德莱恩说：“我们正在快速工作，在波兰、斯洛伐克和罗马尼亚建立民事保护中心。我们也在尽一切努力，与国际组织和非政府组织一起，建立延伸至乌克兰境内的人道主义走廊。急需的人道主义援助必须能够到达乌克兰的所有地区。必须允许平民逃离被围困的城市。”

冯德莱恩说：“最后，欧盟有史以来第一次启动了所谓的‘临时保护指令’。它是什么？它有效地开放了大多数难民的居住权，让他们在欧盟生活和工作，获得医疗服务或例如学校，至少一年的时间。我们知道，这场冲突远未结束。而且非常明确的是，如果普京不停止和扭转他所发动的战争，我们准备采取进一步的严厉措施。我们有决心，我们团结一致。“

在冯德莱恩之后发言时，布林肯赞扬了欧盟对俄罗斯的反应，他说：“这个联盟是强大的，它是团结的，它在行动”。布林肯说：“如果我们允许这些原则被违反而不受惩罚，那么我们就会打开一个潘多拉的盒子，在世界的每一个角落，这种情况会一次又一次地发生。”

布林肯还警告说，俄罗斯对乌克兰的战争“可能不会很快结束”，美国和欧洲盟友必须对俄罗斯保持强硬的压力，直到战争结束。他说：“不幸的是，悲惨的是，可怕的是，这可能不会很快结束，我们必须坚持下去，直到它停止，直到战争结束。”

此外， 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）周五在参加完欧盟成员国特别外长会议后在回答环节向记者表示：“继续推进制裁的意愿已经宣布，我们也一直在考虑在未来几天可以决定哪些新的制裁方案。”

博雷利补充说：“例如，我们可以扩大从SWIFT中剔除的俄罗斯银行的数量。但我们还没有就某家银行或另一家银行做出任何具体决定。我们已经向技术机构提交了研究更多银行的建议，让我们看看。我们可以增加银行的数量，我们可以深入到金融制裁中去。但是，请你停一停，想想我们已经决定的事情的后果。”

博雷利说：“今天，最好的消息是，俄罗斯已经对以卢布计价的一定数量的债务进行了违约，并且没有向外国投资者支付息票，即这笔债务的利息，金额为290亿美元。这是一个重要的后果。立即，在不到3、4天的时间内，这个封锁俄罗斯中央银行在七国集团国家的储备的决定。将会有很多后果。 ”

博雷利说：“因此，是的，将有更多的（对俄）制裁，而且正在研究当中。今天我们还没有做出任何决定，但重要的是执行我们所决定的事情。我明白，一旦我们宣布什么，人们就会忘记它。不，我没有忘记它。当我说我将寻找（俄罗斯）寡头的财富时，这是必须做的事情，必须遵循，必须逐个国家、逐个城市地实施，必须将其转化为我们决定的实际后果。否则，这些都是空话。相信我，它们不会是纸上谈兵。”