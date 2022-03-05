欧盟瞄准在IMF切断俄罗斯影响与融资

俄罗斯/国际货币基金组织

在俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟官员正在研究限制俄罗斯在国际货币基金组织(IMF)的影响力和融资渠道。欧盟继续寻求扩大对俄罗斯侵略乌克兰战争的制裁，包括酝酿推出在世界贸易组织中打击俄罗斯的计划。欧盟官员认为，完全剔除俄罗斯有阻力，可能会遭遇中国、印度和其他成员国的阻力。

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据路透社引述消息人士报道称，欧盟考虑限制俄罗斯在IMF的影响力和融资渠道。名官员对路透社透露说，在俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟官员正在研究限制俄罗斯在国际货币基金组织(IMF)的影响力和融资渠道。目前正在讨论的这一情境将增加俄罗斯经济和金融体系的压力，也标志着重要的具有象征性的一步，将令俄罗斯在国际上进一步被孤立。

欧盟官员们表示，正在考虑的一个选项是将俄罗斯完全从IMF中移除，但一些官员指出，这就算不是完全没可能，也会很困难。官员们称，正在研究的其他选项包括暂停俄罗斯的投票权，以及阻止其获得IMF成员国的特别提款权(SDR)。

据官员们证实，讨论了限制俄罗斯的IMF成员国权利和阻止其获得SDR，讨论范围甚至更广，涉及俄罗斯的成员国资格。另一位欧元区高级官员表示：“目前正在进行将俄罗斯踢出所有国际金融机构的讨论。”他补充称，有关IMF的讨论主要是关于如何阻止俄罗斯使用SDR。

不过，另一位官员表示，将俄罗斯完全踢出IMF在法律上或是不可能的。

第三名官员称：“普遍的法律解读是，这是不可能的。即使对犯有种族灭绝罪的成员国，也没有这样做，因为这需要从法律上证明违反了IMF协议，所有可能性很小。”

当被问及磋商何时能得出结论时，第一位官员表示，这个问题很紧迫，但其他一些成员国可能会反对，IMF共有190个成员国。其中一名官员表示，正在审查俄罗斯的权利，因担心该国可能会利用IMF来规避对其央行的制裁。据一位官员称“美国也在调查此事。但是……中国、印度和其他成员国可能是问题所在。”