瑞媒：如果普京使用核武器 "影响将类似于一场核事故"

俄罗斯/核武器

2月27日，俄罗斯总统宣布，他已将俄罗斯的核威慑力置于特殊战备状态。此前，普京已经暗示性地威胁要使用核武器。在欧洲，一个自冷战结束后慢慢被人们淡忘的担忧，现在又被摆在面前。俄罗斯公开威胁要使用核武器。用核武器攻击乌克兰，这对周边国家意味着什么？

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据瑞士新闻稍早报道称，如果普京使用核武器，"影响将类似于一场核事故"。

瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)2月28日对媒体说，瑞士民众不应感到害怕。她说，"我认为不太可能走到使用核武器这一步。" 。

苏黎世联邦理工学院安全研究中心的Oliver Thränert也表示不必恐慌。"我认为暂时不会使用核武器，”他说，"普京是在进行威胁，以分裂西方，促使当地民众反对政府。” 这种策略正是利用了民众对核战争的恐惧心理。如果真的使用核武器，普京本人也会面临巨大的国内政治压力。Oliver Thränert坚信，俄罗斯民众不会赞同使用核武器。

该报称，我们暂且放下“本次核武器威胁有多严重”的问题，来讲讲“使用核武器的后果将有哪些？”

俄罗斯拥有大量且多元的战术核武器储备，这些武器可以在陆地或海上使用。有的射程范围可远至柏林、巴黎甚至纽约；有的则适用于乌克兰这样的直接邻国。我们这里所说的，包括战略武器和战术武器。

据这位核武器专家称，如果俄方用核武器攻击乌克兰- 就算使用的是简单的短程战术武器- 也"无疑" 会在欧洲和瑞士造成影响，因为放射性物质会随着风和云漂移。瑞士地缘政治和战略专家Albert A. Stahel证实了这一观点："如果普京在乌克兰上空引爆战术核武器，放射性尘埃有可能进入瑞士，一切取决于武器类别和风向。”

Oliver Thränert表示，使用核武器的影响因武器类别的不同而不同。其后果将类似于一场核电站事故，但比切尔诺贝利反应堆事故的影响还要大。他说："就算是战术武器，如今核弹的爆炸力也比长崎和广岛的原子弹要大。”