美国防官员：价值约2.4亿美元的军事物资已送达乌克兰

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据一位美国高级国防官员3月4日向媒体透露，在白宫正式批准对乌克兰价值3.5亿美元的安全援助计划一周后，该计划的“绝大部分”物资已经交付给乌克兰。该官员说，一揽子计划中约有价值2.4亿美元的物资已经到达乌克兰，其余的应该在几天内或几周内到达，“但不会更长”。据悉，美国已经交付的部件包括乌军在抵抗俄罗斯入侵中“最需要的能力，如反装甲能力”。

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据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美方送来的装备是乌克兰人已经接受过培训的装备，包括12月底和1月初的一些“及时”培训。这位官员说，乌克兰人可以“熟练使用”送来的绝大部分军事装备。美国也一直在协调其他国家向乌克兰提供军事援助。自俄罗斯入侵以来，共有14个国家向乌克兰提供了军事援助，但该官员拒绝列出这些国家的名单，而是倾向于让他们自我发言。

该官员说，美国欧洲司令部正在利用其与盟友和合作伙伴的联络网络，“实时”协调向乌克兰运送物资。该官员说，美国欧洲司令部还在与其他国家，特别是与英国，就运送过程进行协调，“以确保我们以最大效率利用我们的资源，以有组织的方式支持乌克兰人。”

据《纽约时报》周五报导，大约14架大型运输机在当天将一系列令人眼花缭乱的“标枪”反坦克导弹、火箭发射器、枪支和弹药运送到乌克兰边境附近的一个机场，美国和欧洲盟友正在加紧努力，让乌克兰军队在与远远超过他们装备的俄罗斯敌军的作战中占得先机。

报导指，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）在一次未经宣布的旅行中视察了武器转移行动，并会见了来自22个国家的部队和人员。他们日以继夜地工作，从源源不断的运输机上卸下军备物资，通过陆路运输给乌克兰部队。

这批美国武器包括“标枪”反坦克导弹以及小武器和弹药，是美国总统拜登在上周六授权的价值3.5亿美元对乌军事援助一揽子计划的一部分；一位官员说，在两天内，这些货物就降落在边境附近的一个机场，该机场每天可以处理17架飞机。这位官员说，开始时是涓涓细流，每天只有两三架飞机抵达；现在是源源不断，仅一个机场就有14批货物。

报导指，米利将军在前往该地区的行程中包括在这一机场停留。当他对部队讲话时，他身后有一车“标枪”反坦克导弹滚落。在附近，两架波音C-17环球霸王运输机，即美国空军的巨大货运工具，停留在停机坪上。五角大楼的一位高级官员周五说，美国已经向乌克兰军方交付了3.5亿美元的一揽子计划的近70%，预计将在下周左右完成全部运输工作。

五角大楼官员说，这批武器其中还包括来自美军库存（主要在德国）的“毒刺”防空导弹，代表着从美军仓库向另一个国家转移武器的最大一次授权。美国官员说，这些武器、设备和其他战争物资被空运到波兰和罗马尼亚等邻国，然后通过陆路运到乌克兰西部，交给乌军指挥官在该国全国各地分发。

美国官员周五表示，这些武器已迅速落入乌克兰士兵手中，他们正利用这些武器与正在前进的俄罗斯部队作战。这位不愿透露姓名的五角大楼高级官员说：“我们所有人都对乌克兰武装部队如何有效地使用我们提供给他们的设备留下了深刻印象。”他说，“克里姆林宫的观察家们也对此感到惊讶，他们如何减缓了俄军的推进速度，并在战场上表现得极为出色。"

五角大楼官员说，一个向位于德国斯图加特的美国欧洲司令部报告的特别协调小组正在管理来自美国和至少14个其他国家（包括英国、加拿大和立陶宛）的武器和设备洪流。自2014年俄罗斯首次入侵乌克兰克里米亚及东部地区以来，美国总共向乌方提供了超过30亿美元的安全援助。其中约有10亿美元是在拜登政府执政的过去一年中提供的。

值得一提的是，一名美国国防官员周五告诉路透社，在俄罗斯军队开始入侵乌克兰的9天后，乌克兰仍有“相当大部分”的军用飞机可用。这位官员在匿名的情况下说：“乌克兰人仍然有相当大部分的空中作战能力，包括固定翼和旋翼以及无人系统和地对空系统。”

该官员补充说，乌克兰空军的飞机遭受了一些损失，包括被俄罗斯军队摧毁，但没有透露细节。在2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰后，分析人士预计俄军会试图立即摧毁乌克兰的空军和防空系统。自入侵开始以来，俄罗斯已向乌克兰目标发射了500多枚导弹，但仍在通过有争议的空域飞行。

英国国防部周五晚在推特上就乌克兰战事进展的情报通报称：“俄罗斯未能完全压制乌克兰空军和防空部队，阻碍了他们向俄罗斯军队提供有效支持的能力。这很可能促成了俄罗斯推进的整体延迟。”

拥有地对空导弹的乌克兰军队能够威胁到俄罗斯飞机，并给试图支持地面部队的俄罗斯飞行员带来风险。专家说，乌克兰保持空军战斗机飞行的能力是该国在面对攻击时坚韧不拔的明显表现，并且对其本国军队和乌克兰人民都是一种士气的鼓舞。

与此同时，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）在周五的一次讲话中，指责北约领导层在当天的峰会上拒绝在乌克兰上空设立“禁飞区”。他强调，这一决定为俄军“进一步轰炸乌克兰城市开了绿灯”，并称那些反对此举的人应对未来的平民死亡负责。泽连斯基将在周六上午通过Zoom视频会议的方式与来自两党的美国国会参议员们举行会谈。