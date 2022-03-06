一名11岁的乌克兰男孩独自逃难抵达斯洛伐克 震撼欧洲人暖心

乌克兰/斯洛伐克

斯洛伐克警方周日表示，一名11岁的乌克兰男孩仅带着一个塑料袋、他的护照和写在手上的电话号码，独自乘车穿越了斯洛伐克边境。男孩的母亲把他送上了前往斯洛伐克的火车，因为她不得不留下来照顾自己的残疾母亲。斯洛伐克警方在脸书上说，这个男孩 "以他的微笑、勇气和决心赢得了所有人的心，不愧是真正的英雄"。

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据法新社今天发自斯洛伐克布拉迪斯拉发报道称，当地警方发言人Denisa Bardyova告诉法新社："这个男孩独自从扎波罗热Zaporozhie来，因为他的父母不得不留在乌克兰。志愿者们负责照顾这个周六才到达的男孩，并为他提供食物和饮料。

俄罗斯军队自周五起攻占了欧洲最大的扎波罗热核电站，据乌克兰人说，那里的炮击造成了火灾。但莫斯科否认炮击是火灾的起因。

男孩的母亲把他送上了前往斯洛伐克的火车，因为她不得不留下来照顾自己的残疾母亲。

该报道称，6日周日，男孩的母亲尤利娅-皮塞茨卡娅在Facebook上的视频信息中说："我非常感谢我孩子的生命得到了拯救。"在你们这个不大的国家里，却有很多心胸仁厚宽广的人。"

当地警方则在脸书上说，这个男孩 "以他的微笑、勇气和决心赢得了所有人的心，不愧是真正的英雄"。

法新社说，当地志愿者已经联系上了男孩在斯洛伐克的亲戚，他们接走了这个男孩并将他带到布拉迪斯拉发。