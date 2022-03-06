上报刊文：乌克兰内部亲俄群体注定成为输家

乌克兰/俄罗斯

据台湾上报刊载文章称，乌克兰战局方酣，现在断言胜负为时尚早。不过，有件事倒是可以说上一说，那就是：不论战况如何演变，乌克兰内部的亲俄群体，都会成为输家。

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据该文称，毋庸置疑，如果乌克兰成功守住家园，这些人会倒大楣。毕竟，整个社会在战争中承受了巨大的代价，许多人失去了家园、失去了亲友，而且死者当中无疑有不少人是奋勇牺牲。倘若对外眉来眼去者反而能够安然无事、岁月静好，那就俨然是让这些人坐享其成，人心如何能平？

这不是战后说一句“和解共生”就能解决的问题。原则上，一个共同体对外敌有多勇悍，对内奸就会有多严厉。社会强韧度是一体两面，同时在内外两个面向发挥效果，没有办法仅存其一。

到时候，重点还不是有没有法律上的处罚，而是社会上的报复。这不是对不对的问题，而是人类社会就是如此。

反过来说，即使俄军战胜，这些人难道就能飞黄腾达、扬眉吐气？我想，答案也是否定的。经历这么激烈的抵抗之后，征服者不会再信任本地人，不论这个“本地人”表现得有多么恭顺，都是潜在的风险。

据该文称，当然，统治占领地还是需要人手，在地协力者仍然会有工作，其中一小部分说不定也会有貌似体面的地位，但他们会在恐惧之下度过余生。恐惧的对象，不只是“同胞”的复仇火焰，还有“老板”的兔死狗烹。至于移民他乡？比较精明的人，在战争开打之前就已经逃到维也纳之类的地方了，还不是去俄国。

不错，任何变局都有获利者，肯定还是会有个别人士找到缝隙，在战后继续逍遥自在，但以一个群体而言，这场战争对于乌克兰的亲俄派，不啻天降横祸。说起来，这是非常讽刺的事：以大俄罗斯理念发动的战争，却很可能会造成亲俄族群的重大灾难，一如二战之于东欧日耳曼人。

该文诘问：但这要怪谁呢？