乌克兰与俄罗斯资讯大战胜一筹

乌克兰/俄罗斯/媒体

乌克兰战争爆发以来，全球也掀资讯关注海洋浪涛。乌克兰作为受侵略受害国家，却无畏重整战斗火力与网络布局，面对欧洲与全球，威力四射。俄罗斯对内网络严控，封锁战争实情，舆论宣传漏洞百出，但对外真假资讯放送丝毫没有减弱。法新社说，乌克兰强打资讯战争，网路火力更胜俄罗斯。

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法新社引述分析家说，乌克兰在俄罗斯入侵的头几天成功掌控了社群媒体，资讯战益发激烈，而基辅似乎占了上风。

隆隆炮火中，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）躲藏基辅、担心遭到暗杀之际，他的政府为赢得支持者声援，在社群媒体强行展开全面进攻。 泽连斯基每天发表附上英文字幕的谈话影片在网路疯传，国防部长和外交部长则图文并茂地吹捧乌克兰的军事抵抗。 与此同时，乌克兰人展示反击成功的影片也在网路流传，其中包括乌克兰飞弹击落俄军直升机，以及乌克兰农人用拖拉机拖走俄国武器装备等等。

报道称，乌克兰人自行拍摄在瓦砾堆啜泣的影片，让全球人们揪心，更多未经证实的影片还包括昵称「基辅之鬼」（Ghost of Kyiv）的乌克兰王牌飞行员独力击落12架俄军战机。 法国打击假讯息公司Predicta Lab创办人罗伯特（Baptiste Robert）表示：「从国际舆论角度来看，战争第一阶段，乌克兰人在资讯战方面明显领先。」 「这是乌克兰人记录这场战争的真切渴望。」 罗伯特说推特上的亲乌影片大多为真，但有人却宣称，后续查核工作发现部分影片夸大不实。