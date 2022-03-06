乌城马里乌波尔今天再试撤离居民

乌克兰/俄罗斯

被俄罗斯军队围困的战略港口马里乌波尔周日宣布将疏散其平民，此前一天，由于俄罗斯持续的密集炮击，该港口的疏散尝试未获成功。乌克兰指控俄罗斯践踏停火允许撤退居民诺言，向该市继续开炮轰炸。

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据法新社今天引述乌克兰东部马里乌波尔市政府在Telegram上说，该市平民的撤离于今天中午12点（格林尼治标准时间上午10点）开始。为此撤离将建立一条人道走廊，通往约3小时车程的扎帕罗杰镇。该市与俄罗斯军队同意达成临时停火。

此前昨天，从这个拥有约45万人口的城镇疏散平民的尝试在周六失败，该城镇已被俄罗斯人及其在顿巴斯两个分离主义领土上的盟友炮轰了数日，双方都指责对方没有履行承诺。

乌克兰方面说，当平民聚集在一起组成车队时，俄罗斯军队并没有停火而继续开火，而俄罗斯人则指责该城市的保卫者拿平民作为 "人肉盾牌"。

据非政府组织无国界医生组织（MSF）在乌克兰的一名官员称，马里乌波尔的人道主义状况是 "灾难性的"，迅速疏散居民是 "当务之急"。

据消息，西部城市利沃夫人道情势也告急，当地今天已经没有水了，民众在饮用水方面成为巨大问题，也是基本问题。该城市没电，没暖气。食物正在耗尽，商店空空如也。

与此同时，在乌克兰控制下的卢甘斯克地区行政当局负责人今天宣布，将计划用一列火车，从东南部城市利希扬斯克撤离当地妇女、儿童和老人。但官员说，"民众必须自己想办法到达利希扬斯克火车站。官员谢尔盖-盖达伊在Telegram上说：带孩子的妇女将优先上车，然后才是妇女和老人。