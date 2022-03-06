俄国防部威胁会向乌捐赠战斗机的邻国

捐赠战机的代价？

3月6日，俄罗斯警告乌克兰邻国不要将基辅战斗机用于对付莫斯科军队，特别是牵连北约成员国罗马尼亚。

广告 继续浏览后续

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫（Igor Konashenkov）说：“基辅政权几乎所有具有战斗能力的航空器都被摧毁。但我们从可靠消息来源获悉，乌克兰飞机飞往罗马尼亚和其他邻国。”。

他补充说：“利用这些国家的机场作为乌克兰军用飞机的基地，并随后将它们用于对付俄罗斯武装部队，可被视为这些国家卷入了武装冲突。”

自 2 月 24 日以来，俄罗斯士兵侵入乌克兰，大大摧毁了乌克兰领空力量，乌克兰敦促西方国家在其领土上建立禁飞区，这一请求被北约拒绝，认为直接与莫斯科发生对抗的风险很大。

周六，俄罗斯总统普京威胁说说，俄罗斯将考虑与任何试图在乌克兰上空设立禁飞区的国家交战。 自 9 天前俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰总统泽连斯基 （Volodymyr Zelensky）一直呼吁西方大国在乌克兰设立禁飞区。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格曾表示说，"我们理解这种绝望，但我们也相信，如果我们这样做 “设立禁飞区”，我们最终会导致欧洲全面战争，涉及更多国家和更多的痛苦。"

他补充说，不会在乌克兰设立禁飞区，因为设立禁飞区就意味着要派出北约的战机进入乌克兰领空击落俄罗斯飞机，这样做导致冲突升级的风险太大。