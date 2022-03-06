俄罗斯30城示威抗议入侵乌克兰 1100多人被捕

俄罗斯/乌克兰

专门监测抗议活动的非政府组织OVD-Info报告，6日周日在俄罗斯约30个城市至少有1100名抗议俄罗斯军事入侵乌克兰的人被捕。俄罗斯抗议乌克兰战争被捕人数达10000人。

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据法新社说，根据专门监测抗议活动的非政府组织OVD-Info消息来源，自2月24日俄罗斯对乌克兰军事行动开始以来，俄罗斯已有近1万名示威者被逮捕。

尽管受到当局的恐吓和监狱判决的威胁，在过去10天里，全国各个城市每天都有抗议示威，尽管数量有限。

被监禁的反对派领导人纳瓦尔尼(Alexei Navalny)强烈反对俄罗斯入侵乌克兰，他在本周呼吁俄罗斯人每天在他们城市的主要广场集会，要求乌克兰和平。

周日，由于时差的原因，第一批逮捕行动在远东和西伯利亚进行。根据OVD-Info，在新西伯利亚和叶卡捷琳堡的主要城市有200多人被捕。

莫斯科的示威抗议在进行中。但警方已在市中心部署。人权非政府组织 "纪念 "报告说，其领导人之一奥列格-奥尔洛夫在克里姆林宫旁边的马涅日广场被拘留。

圣彼得堡北部的一个中心广场被警察封锁，警方正在进行逮捕。

法新社说，俄罗斯当局为了阻止对乌克兰战争的批评，当局周五匆忙通过了一项新的法律，惩罚有关俄罗斯军队在乌克兰活动的 "虚假信息"。根据新法律，处罚范围从罚款到15年监禁。

俄罗斯和外国媒体在该法出台后多有宣布暂停在俄罗斯的新闻报道活动。