《华邮》：美欧已在为乌克兰政府流亡预做准备

乌未来流亡政府？

俄罗斯2月24日入侵以来，乌克兰的抗敌表现超乎预期，但随俄军加大攻势，美欧预期俄军终将扭转开战之初的颓势，已悄悄在为乌克兰出现流亡政府及当地长期游击战预做准备。在此同时，俄国总统普京警告，若乌克兰持续再像现在这样顽抗，很可能国将不存。

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普京是在一场与女性空服员的座谈时升级对乌战事的威胁，氛围显得格格不入。他说：“当前基辅的领导层最好搞清楚，持续现在这种搞法，只会害到乌克兰日后的国家状态。若出现国之不存，责任自负。”

《华盛顿邮报》披露，随俄军在战场续有斩获，西方国家开始调整挺乌抗敌的作法。虽不愿谈细节，但据几位美方与欧洲的官员表示，第一步主要是计划届时如何帮乌克兰成立流亡政府，以指挥国内对抗俄国占领军的游击战。

官员们表示，若美国与盟国选择支持乌克兰成为另一场阿富汗战争，乌国总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）将是维系号召与团结的关键力量。

不愿具名的美方官员说：“我们现正为每一种可能做因应计划，包括泽连斯基在波兰建立流亡政府的情景。”

乌克兰的一名官员则透露，泽连斯基已与美方官员讨论过该否移往乌克兰与波兰边界的利沃夫（Lviv），也已制定内阁一起搬迁的计划，但目前泽连斯基仍坚持留在基辅。

除美方外，欧洲的外交圈也在为基辅一旦沦陷及乌克兰全境被占预做准备。一名欧洲外交高层透露，联合国大会上周以141票通过谴责俄国侵乌的决议，“为泽连斯基政府就算被迫流亡，也能继续广获国际承认奠下基础”。

不过美欧官员对支持乌克兰打长期游击战，态度仍审慎，担心北约成员国捲入与俄国直接冲突。一些官员警告，在莫斯科眼里，支持泽连斯基政府从波兰遥控国内打游击，构成北约攻击俄国。

《华邮》指出，欧洲各国领袖一直设法想了解普京会想怎样处理战败后的乌克兰。

决策圈人士称目前尚无明确想法，但有官员认为，普京可能想把乌克兰的国土大砍到远比现在小得多，很可能第聂伯河以东的土地战后全都划入乌东亲俄势力辖下或并入俄国，而只剩乌西的乌克兰也许还能保持独立。