另类“狸猫换太子”：波兰拟将米格-29援助乌克兰 美国奖予F-16

乌克兰/俄罗斯/波兰

美国国务卿布林肯6日周日证实，美国正在与华沙合作，计划向乌克兰提供俄罗斯制造的战斗机。美国尔后将向波兰提供F-16战斗机。乌克兰总统泽连斯基要求西方援增飞机大炮抵御俄罗斯的狂轰滥炸。西方拒绝了泽连斯基要求在乌克兰设立禁飞区的请求。不过，俄罗斯总统普京警告，西方应当停止向乌克兰提供武器。俄罗斯威胁扩大将提供军援也视为参战。

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据Politico今天报道称，美国国务卿布林肯证实了通过波兰向乌克兰提供战斗机的计划。布林肯还表示，美国正在记录俄罗斯袭击平民的事例。

布林肯在接受美国CNN采访时说：“我们正在与波兰合作，看看我们是否可以填补他们提供给乌克兰人的任何东西。”

波兰拟将向乌克兰捐赠米格-29战斗机，乌克兰飞行员将接受飞行训练，反过来，波兰将获得美国制造的F-16战斗机。

英国金融时报周日早些时候报道了关于供应飞机计划的谈判。

据自由时报今天引述消息称，美国官员透露，波兰上周评估向乌克兰提供战机一事。华沙要求白宫保证拜登政府事后提供美制战机补充战力空缺。官员指出此举虽将升高俄罗斯与北约的紧张局势，但拜登政府不反对波兰提供该战机。

据美国官员指出，此方案须获得白宫及国会批准，并涉及实际操作问题，最终还要看波兰决定。F-16由美国本土运往波兰是一个复杂问题，因为机上的敏感航空设备未必可合法一并转移海外。波兰空军于2006年起使用F-16，前年更采购32架F-35隐形战机，首架F-35于2024年服役。

据Politico今天引述布林肯还表示，美国正在记录俄罗斯军队在乌克兰袭击平民和使用某些被禁武器的事例，这些事例可能构成国际刑事法院调查俄罗斯入侵乌克兰所引发的战争罪的证据。布林肯说，"现在我们正在看这些报告；它们非常可信，我们正在记录一切，"布林肯说，“美国将支持乌克兰难民和允许乌克兰难民入境的国家，并研究也欢迎他们来到美国。”

布林肯说，“美国致力于尽我们所能支持那些承担接收乌克兰难民，造成直接负担的国家。当然，如果可能，如果乌克兰难民希望在美国寻求难民身份，我们将对此作出考虑。”