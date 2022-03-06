土耳其总统艾尔多安致电普京 促立即全部停火

土耳其/俄罗斯/乌克兰

根据土耳其总统府的一份声明，土耳其总统埃尔多安今天与俄罗斯总统普京通了电话。艾尔多安向普京呼吁在乌克兰实现 "紧急全面停火"。

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据法新社今天报道称，土耳其与俄罗斯两位国家元首在定于3月11日至13日在土耳其南部举行的安塔利亚外交论坛前几天发表讲话，俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫预计将参加该论坛。

土耳其还希望接待乌克兰外长，以促进两国外交首脑之间的会晤。

据土耳其领导人说：紧急和全面的停火将允许寻求政治解决方案并解决人道主义关切。

艾尔多安还呼吁 "紧急 "开放乌克兰的人道主义走廊。

据土耳其总统府称，艾尔多安对普京呼吁说，"让我们一起开辟和平之路。"

埃尔多安告诉他的俄罗斯同僚普京说，安卡拉 "准备以一切所能方式为和平解决乌克兰危机作出贡献"。

据土耳其媒体报道，两位总统之间的电话通话持续了一个小时。

另外，土耳其第一夫人埃米内-埃尔多安向乌克兰总统夫人奥列娜-泽连斯基寄发视频信息。据埃米内-埃尔多安说："我亲爱的朋友奥列娜和亲爱的乌克兰人民，我向你们转达土耳其人民最真诚的友谊和尊重。"埃米内-埃尔多安表达"对乌克兰遭受攻击的悲伤 "和她自己 "作为妻子、母亲和祖母的无法描述的悲伤"。

法新社说，作为北约成员和乌克兰的盟友，土耳其自乌克兰战争冲突开始以来一直在努力维持与俄罗斯的平衡关系，土耳其的许多进口产品都依赖俄罗斯。

埃尔多安曾多次提出做东主持乌克兰和俄罗斯之间的会谈。

据土耳其外交部长梅夫吕特-卡武索格鲁周五表示，希望他的俄罗斯和乌克兰同僚将于本周晚些时候在安塔利亚会面。据土耳其总统府发言人易卜拉欣-卡林（Ibrahim Kalin）称， "我们相信，这些会议将产生积极影响。易卜拉欣-卡林周六说："特别是，领导人层面的会议可以阻止战争造成更多破坏。