“爱彼迎”成为力挺乌克兰另类“战场”

乌克兰/爱彼迎

乌克兰人因俄罗斯入侵生活困顿，全球网友近日发挥创意发起乌克兰“爱彼迎”Airbnb“只订不住”活动，掀起广大回响，全球热心人士本月2、3日这两天在乌克兰就订了超过6万1000晚的房间。

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就网友发挥创意援乌克兰，Airbnb掀“只订不住”风潮，中央社今天引述消息报道说，爱彼迎Airbnb房东通常于房客报到约24小时后取得款项，所以海外人士在订了房之后，会让房东知道他们无意入住，这只是他们展现团结的方式。

美国有线电视新闻网（CNN）和全国公共电台（NPR）均称，光那两天的订房量总收入就将近200万美元。

在美国纽约，响应号召的狄尧（Careyann Deyo）说：“我也捐给较大型的慈善机构，但这个的影响力更直接。”狄尧说，她的乌克兰爱彼迎房东在发现她无意入住却仍付款之后，传了讯息给她，说：“我泪流满面，妳是我的英雄。”

而在乌克兰首都基辅，另一名Airbnb房东马西亚雪瓦（Ekaterina Martiusheva）表示，海外民众订房对她来说意义重大，“这些日子我们没有任何收入，我们没有权利请求国家的帮助，因为全国的资源都用在战争和胜利上”。

据中央社说，马西亚雪瓦还表示，透过Airbnb订房的捐款价值连城，全是因为人与人的连结。她说：“这不光是钱，而是支持和鼓励。我们收到民众传来的讯息，称我们勇敢，感觉真的很棒。”