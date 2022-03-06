罗马天主教皇周日弥撒遗憾乌克兰战争“血流成河、泪流成河”

方济各/乌克兰

罗马天主教皇方济各今天周日弥撒对俄罗斯入侵后在乌克兰流淌的 "血泪之河 "表示遗憾，并呼吁建立人道主义救援通道。方济各再呼吁结束乌克兰战争。

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据法新社今天自梵蒂冈说，教皇方济各周日对俄罗斯入侵后在乌克兰流淌的 "血泪之河 "表示遗憾。方济各在天使祈祷后说："乌克兰血流成河、泪流成河，这不仅是一场军事行动，而且是一场播种死亡、毁灭和苦难的战争。"

方济各呼吁建立 "真正的人道主义救援走廊 "以帮助乌克兰民众。

方济各称，"受害者人数在增加，逃离的人数也在增加，特别是母亲和儿童逃难。阿根廷人教皇继续说："乌克兰这个殉难的国家对人道主义援助的需求正急剧增加。"

方济各一再呼吁结束乌克兰战争。

法新社说，许多乌克兰国旗出现在聚集在梵蒂冈圣彼得广场的信众中，伴随着教皇的 "天使之路"祈祷。

教皇方济各说：“我衷心呼吁确保真正的人道主义走廊，并保证和便利援助进入乌克兰被围困地区，以便向我们被炸弹和恐惧压迫的兄弟姐妹提供重要帮助。”

教皇方济各说：“我恳请停止武装攻击，让谈判和理性取而代之，恢复对国际法的尊重。”

教皇还感谢那些冒着生命危险向世界通报乌克兰危机的记者们。