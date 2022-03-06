英首相约翰逊：我们对俄罗斯人民没有敌意，普京的侵略行为必须失败

英国/俄罗斯/乌克兰

英国首相约翰逊（Boris Johnson）3月6日在《纽约时报》发表了署名文章，提出在他看来西方国家现在必须采取的6个步骤来帮助遭受俄罗斯全面入侵的乌克兰。

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约翰逊在文章中写道：“在过去的一周里，为了应对乌克兰令人痛心的场面，西方国家的团结令人印象深刻，令人振奋。从我与弗拉基米尔·泽连斯基总统（Volodymyr Zelensky）几乎每天的谈话中，我知道这为乌克兰人在他们需要的时候提供了一些安慰。在我的一生中，我从未见过一场国际危机，在俄罗斯的战争机器对一个自豪的民主国家释放其怒火时，是非的分界线是如此鲜明。俄罗斯对扎波罗热核电站的鲁莽攻击提醒我们，对每个人来说，利害关系是多么严重。超过一百万人已经逃离了暴力，走向不确定的未来。”

约翰逊说：“拜登总统展示了伟大的领导力，咨询并召集盟友，揭露了美国对欧洲的承诺以某种方式减少的谎言。欧盟已经做出了卓越的努力，支持对俄罗斯的严厉制裁。几十个欧洲国家正在向乌克兰的武装部队运送防御性设备。但我们为乌克兰做得够多吗？诚实的回答是没有。”

约翰逊说：“弗拉基米尔·普京的侵略行为必须失败，并被视为失败。我们决不允许克里姆林宫的任何人以歪曲我们的意图而逃脱，以便为这场选择的战争找到事后的理由。这不是北约的冲突，也不会成为北约的冲突。没有任何盟友向乌克兰派遣作战部队。我们对俄罗斯人民没有敌意，我们也不想指责一个伟大的国家和一个世界大国。我们对将年轻、无辜的俄罗斯人送入一场徒劳的战争的决定感到绝望。”

约翰逊说：“事实是，乌克兰在近期内没有加入北约的严肃前景——而我们已经准备好通过谈判回应俄罗斯声明的安全关切。我和许多其他西方领导人都与普京先生谈过，了解他的观点。英国甚至在俄罗斯入侵前派出使者前往莫斯科，直接与国防部长谢尔盖·绍伊古将军和总参谋长瓦列里·格拉西莫夫将军打交道，他们是这场可怕运动的带头人。”

约翰逊说：“现在很明显，外交手段从来没有机会。但是，正是因为我们对俄罗斯的尊重，我们才发现普京政权的行为是如此的不合情理。普京先生正试图破坏国际关系和《联合国宪章》的基础：各国有权决定自己的未来，不受侵略和害怕入侵。他对乌克兰的攻击始于一个捏造的借口和对国际法的公然违反。它正在进一步沉沦为一场肮脏的战争罪行和针对平民的不可想象的暴力运动。”

约翰逊说：“虽然不能与对乌克兰的攻击相提并论，但我们英国人对普京先生的无情有所了解。四年前，我们忍受了俄罗斯特工在英国索尔兹伯里对人们使用化学武器的结果——而我们的盟友则团结在我们身边。在一年前发表的国防和外交政策审查中，我们警告说，俄罗斯仍然是最严重的安全威胁，并且我们宣布了自冷战结束以来我们国防开支的最大增长。”

约翰逊说：“我们还警告说，世界正在进入一个竞争时期，专制国家将在各个领域考验西方的胆量。去年，英国、美国和澳大利亚达成协议，帮助澳大利亚海军部署核潜艇，这表明我们有共同的决心来应对我们在印太地区面临的挑战。我们没有吸取俄罗斯侵略的教训。长久以来，我们一直对其视而不见。没有人可以说我们没有被警告过。我们看到了俄罗斯2008年在格鲁吉亚、2014年在乌克兰、甚至在索尔兹伯里的街道上所做的一切。在最近对波兰和爱沙尼亚的访问中，我与我的同行们交谈过，知道他们是多么敏锐地感受到这种威胁。”

约翰逊说：“对基于规则的国际秩序表达热情的陈词滥调已经不够了。我们将不得不积极捍卫它，以抵御通过武力和其他工具（如经济胁迫）改写规则的持续企图。我们必须在欧洲恢复有效的威慑力，长期以来，北约的成功和美国的安全保障在那里滋生了自满情绪。在欧洲发生的事情将对全世界产生深远的影响。”

约翰逊指出：“我们很高兴看到更多（的欧洲）国家开始掌握这一严峻的现实。1月，英国是向乌克兰提供防御性援助的少数几个欧洲国家之一。现在有20多个国家参与了这项努力。国防开支正在增加，尽管这将需要时间来转化为军事力量。这是一个值得欢迎的发展，但它本身并不足以拯救乌克兰或保持自由的火焰。俄罗斯拥有压倒性的武力，而且显然无视战争法则。我们现在需要为未来更加黑暗的日子做好准备。因此，我们必须从今天开始，为乌克兰启动一个六点计划。”

约翰逊介绍说：“首先，我们必须动员一个国际人道主义联盟。星期一，我将在伦敦会见加拿大和荷兰的领导人，讨论建立一个尽可能广泛的联盟，以揭露在乌克兰发生的暴行。星期二，我将接待波兰、斯洛伐克、匈牙利和捷克共和国的领导人，他们现在正处于难民危机的前线。在2.2亿英镑（2.91亿美元）的援助之外，英国还有1000名士兵待命于人道主义行动。我们必须一起努力，立即建立停火，并允许平民安全通行、获得食物和医疗用品。”

约翰逊说：“第二，我们必须做更多的事情来帮助乌克兰保护自己。越来越多的国家愿意提供防御性设备。我们必须迅速采取行动，协调我们的努力，支持乌克兰政府。”

约翰逊说：“第三，我们必须最大限度地对普京先生的政权施加经济压力。我们必须在经济制裁上更进一步，将每一家俄罗斯银行从SWIFT（国际结算系统）中驱逐出去，并赋予我们的执法机构前所未有的权力，以剥去俄罗斯在伦敦的‘肮脏资金’的外衣。我们必须追击（俄罗斯的）寡头们。到目前为止，英国已经对300多个（俄罗斯的）精英和实体实施了制裁，包括普京先生本人。但是，除非欧洲开始摆脱为普京先生的战争机器提供资金的俄罗斯石油和天然气，否则这些措施将是不够的。”

约翰逊说：“第四，无论需要多长时间，我们必须防止俄罗斯在乌克兰的所作所为的任何蠕动式正常化。俄罗斯在2008年入侵格鲁吉亚和在2014年夺取克里米亚的教训是，接受俄罗斯侵略的结果只会鼓励更多的侵略。我们不能允许克里姆林宫咬下一个独立国家的大块土地，造成巨大的人类痛苦，然后再悄悄地回到这个国家。”

约翰逊说：“第五，我们应该始终对外交和降级持开放态度，只要乌克兰政府在任何可能的解决方案中拥有充分的代理权。不可能有新的雅尔塔（会议），由外部势力在乌克兰人民的头上作决定。”

约翰逊说：“第六，我们现在必须采取行动，加强欧洲-大西洋安全。这不仅包括加强北约的东翼，还包括支持那些有可能受到俄罗斯侵略的非北约欧洲国家，如摩尔多瓦、格鲁吉亚和西巴尔干地区的国家。而那些参与或促成俄罗斯侵略的国家，如白俄罗斯，将受到最大的制裁。”

约翰逊在文章最后强调：“乌克兰人勇敢地保卫了他们的国家。正是他们的英勇行为使国际社会团结起来。我们不能让他们失望。”