乌外长：52国逾2万人愿为乌克兰作战 美官员：近100%的俄集结兵力已在乌克兰

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据称乌克兰外国军团的首批志愿者已加入了基辅的防务工作。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）3月6日晚向媒体介绍称，来自52个国家的2万多人已表示自愿为乌克兰抵抗俄罗斯的入侵，他们将在新成立的乌克兰领土防卫外籍志愿兵团中服役。另据美国有线电视新闻（CNN）7日引述一名美国高级国防官员的话说，俄军已经投入了“几乎100%”在战争爆发前部署于乌克兰与俄罗斯和白俄罗斯边界的兵力。

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库列巴当地时间周日晚向乌克兰电视台表示：“今天整个世界都站在乌克兰一边，不仅在言语上，而且在行动上。”据他介绍称，来自52个国家的2万多人已表示自愿为乌克兰抵抗俄罗斯的入侵，他们将在新成立的乌克兰领土防卫外籍志愿兵团中服役。库列巴没有提供具体有多少外国志愿者已经抵达乌克兰参战。他也没有说出前来增援的外国志愿军的母国，并指有些国家禁止其公民为其他国家作战。

不过据了解，乌总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前下令成立的乌克兰领土防卫外籍志愿兵团中的第一批志愿者已经加入了基辅的防御工作。该部队包括来自美国、英国、瑞典、立陶宛、墨西哥和印度的志愿者。之前有媒体报导，来自法国、巴西、丹麦和葡萄牙的志愿者正前往或已经加入了乌克兰新成立的外籍志愿兵团。

库列巴周一晚通过推特表示：“与布林肯国务卿的又一次通话。我们正在就进一步加大对俄罗斯压力的关键步骤进行密集协调。只要普京拒绝结束他对乌克兰毫无意义的野蛮战争，压力就会越来越大。感谢美国站在乌克兰一边。”

据CNN当天援引一名美国高级国防官员的话报导，俄军已经投入了“几乎100%”在战争爆发前部署于乌克兰与俄罗斯和白俄罗斯边界的兵力。该官员称，俄罗斯还对乌克兰发射了超过625枚导弹。该官员指出，虽然对乌克兰上空的空域仍有争夺，但美国评估认为，泽连斯基政府拥有“绝大部分固定翼飞机”可用，还有地对空武器来保卫乌克兰空域。

美方的国防官员周一告诉记者称，俄罗斯军队向基辅的主要推进行动仍然“停滞不前”。这名官员没有提供关于俄罗斯大型军事车队离基辅市中心有多远的最新信息。

这位官员说：“我们仍然相信他们在外面，主要的推进力量仍然在城外停滞不前，我今天没有他们离基辅有多远的距离，但我们不评估他们，（俄军）先头部队已在城里。他们确实在继续尝试取得进展。”

一位美方官员说，3月6日，俄军向基辅推进车队的进展也仍然停滞不前。上周晚些时候，它距离基辅市中心约25公里。这位官员补充说，即使俄军的主要推进工作没有取得进展，“显然基辅有战斗，他们继续轰炸它，打击它”。

据该官员说，来自俄罗斯军队的“绝大多数、绝大多数的导弹袭击继续沿着三条线”进行，“北面朝基辅，从克里米亚南面朝米科拉夫和马里乌波尔，以及朝哈尔科夫的东北线。”该官员补充说：“我们在乌克兰西部没有看到重大活动。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周一表示，拜登总统最近几周授权向乌克兰提供的3.5亿美元额外防务支持中的70%已经在乌克兰人手中，“被非常有效地用于对抗俄罗斯的侵略”。

布林肯当天在拉脱维亚举行的新闻发布会上说，他预计美国国会将“非常迅速地”提供100亿美元的对乌追加紧急援助计划，并表示这些援助将用于“额外的安全援助”，“对乌克兰境内外的人道主义援助”，以及“进一步努力加强北约的东翼”。他并重申，美国认为在乌克兰上空设立“禁飞区”有可能会扩大冲突。