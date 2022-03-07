拜登与英法德首脑举行视频会谈 英加荷三国首脑伦敦会晤

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美国白宫3月7日通过声明表示，拜登总统当天与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和英国首相约翰逊举行了安全视频通话。美英法德领导人申明，他们决心继续提高俄罗斯无端和无理入侵乌克兰的成本。约翰逊周一还与来访的加拿大总理特鲁多和荷兰首相吕特在伦敦举行了会谈。英加荷三国领导人通过联合声明强调：“我们将继续坚定地支持乌克兰，并为泽连斯基总统领导的乌克兰抵抗运动的英雄主义和力量喝彩。我们一起承诺（对乌）提供大量经济和人道主义援助。”

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据白宫的声明介绍：“小约瑟夫·拜登总统今天与法国总统埃马纽埃尔·马克龙、德国总理奥拉夫·朔尔茨和英国首相鲍里斯·约翰逊举行了安全视频通话。领导人们申明，他们决心继续提高俄罗斯无端和无理入侵乌克兰的代价。领导人们还强调，他们承诺继续向乌克兰提供安全、经济和人道主义援助。此外，领导人们还讨论了他们各自最近与乌克兰和俄罗斯总统的接触情况。”

约翰逊周一还在伦敦的首相官邸与来访的加拿大总理特鲁多和荷兰首相吕特举行了会谈。会后，英加荷三国领导人通过联合声明表示：“我们，英国、加拿大和荷兰的领导人对普京无端和野蛮入侵乌克兰的行为感到震惊。这是对一个民主、主权的欧洲国家的可怕攻击，也明显违反了俄罗斯在国际法下的义务，包括《联合国宪章》。我们呼吁俄罗斯坚持其义务，充分尊重国际人道主义法和人权法，并立即实施停火，允许平民安全通行、获得食物和医疗用品。”

声明称：“我们看到对平民广泛和不分青红皂白地使用武力。这是国际人道主义法律所禁止的。我们将不遗余力地确保对乌克兰境内违反国际法的行为进行调查，收集证据并追究肇事者的责任。这就是为什么英国、加拿大和荷兰加入了历史上最大的向国际刑事法院移交案件以加快调查的原因。这也是为什么我们欢迎联合国人权理事会紧急成立一个具有强大调查任务的调查委员会。我们随时准备提供必要的合作和援助，支持国际刑事法院检察官的工作。”

声明称：“我们还最强烈地谴责俄罗斯在直接靠近乌克兰核电站和其他核设施的地方使用武力，并呼吁俄罗斯立即停止这些敌对行动。我们将继续坚定地支持乌克兰，并为泽连斯基总统领导的乌克兰抵抗运动的英雄主义和力量喝彩。我们一起承诺提供大量经济和人道主义援助。”

声明指出：“英国、加拿大和荷兰在双边和北约内部都是密切的国防伙伴。在过去的几周里，我们三个国家在加强对俄罗斯入侵乌克兰的全球反应方面发挥了关键作用，并各自承诺部署额外的部队，以加强北约在东欧的威慑和防御态势，应对俄罗斯的侵略。我们一直强调乌克兰有权对这种非法侵略进行自卫，并对乌克兰提出的提供防御性军事装备的要求作出了回应。我们呼吁国际社会支持乌克兰的自卫权，并响应乌克兰的呼吁，加强其自卫能力。我们将继续这样做，并向乌克兰提供进一步的一揽子防御支持。”

声明最后提及：“整个国际社会对捍卫民主和自由原则的支持的广度是前所未有的。联合国大会证明了这一点，当时国际社会明确谴责俄罗斯的侵略，并承诺维护基于规则的国际秩序，有141个成员国投票赞成题为 ‘对乌克兰的侵略’的决议。今天，我们邀请乌克兰的朋友们团结起来，支持一个共同的承诺，即维持和协调对一个自由和独立的乌克兰至关重要的政治、人道主义、经济和国防支持，并继续让俄罗斯对其入侵行为负责。”

值得一提的是，特鲁多周一宣布，加拿大正在对被监禁的俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）编制的名单中，与俄总统普京关系密切的10个人士实施新的制裁措施。特鲁多周一在伦敦告诉记者说：“这些制裁将增加对俄罗斯领导层的压力，包括对普京核心圈子的压力。”他表示：“我们一起做的工作是在最痛苦的地方惩罚普京和他的帮凶。”特鲁多指责新的惩罚措施所针对的人是“这种无理入侵的同谋”。

据了解，几个月来，与身在狱中的纳瓦尔尼合作的活动人士一直在传阅一份与普京有联系的35人名单，他们说这些人应该受到制裁。加拿大已经宣布对“纳瓦尔尼名单”上的几个人采取制裁措施。新的制裁措施将增加加拿大直接针对普京、俄外长拉夫罗夫和白俄罗斯政权人物的措施。

加拿大的制裁还针对其他俄罗斯高级官员：包括其国防部长、财政部长和司法部长。俄罗斯精英阶层的成员和他们的家人，以及瓦格纳集团、俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯主要银行，包括俄罗斯储蓄银行和VTB银行，都成为了制裁对象。此前，特鲁多政府已宣布对投票支持顿涅茨克和卢甘斯克地区“独立”的351名俄罗斯国家杜马成员实施制裁。

此外，加拿大政府4日宣布撤销对俄罗斯的最惠国待遇贸易地位，对从该国大部分进口产品征收35%的关税。此举影响到俄罗斯和白俄罗斯，后者已申请加入世贸组织。这两个国家和朝鲜将是唯一受加方一般关税限制的国家。加拿大也已经宣布禁止进口俄罗斯石油。