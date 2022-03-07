法外长：我认为乌克兰将会获胜，我们今天的欧洲不再是十天前的欧洲

法国/俄罗斯/乌克兰

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）3月6日在受访时表示，他相信乌克兰将最终赢得对俄罗斯的战争，但他同时警告说，俄军对乌克兰首都基辅和战略港口马里乌波尔等主要城市的围困可能造成破坏和平民伤亡。

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勒德里昂周日在接受法国电视五台采访时表示：“在过去的十天里，最引人注目的是乌克兰强大的抵抗能力，达到了专家们无法想象的地步。我们正在进入围困的逻辑，而围困的逻辑是我们对俄罗斯军队的运作和行动的严峻专业知识的一部分。”他补充说：“我们有（车臣首府）格罗兹尼的例子，我们有（叙利亚）阿勒颇的例子，它将再次发生。”

勒德里昂在采访中指出：“我认为乌克兰将会获胜”，他引用了俄罗斯目前面对的外交孤立和国际制裁的影响来支持这一分析。勒德里昂解释说：“我们已经采取了相当大的一揽子制裁措施，这些制裁措施的影响正在变得沉重，而且我认为将变得更加沉重，因此战争的代价将变得难以承受，在某个时刻，普京总统将面临对俄罗斯的运作产生重大影响或开启谈判的选择。”

勒德里昂证实，法国已经向乌克兰发送了包括碘在内的“各种医疗产品”，以示支持。法国驻乌克兰大使德庞森（Etienne de Poncins）在接受BFMTV电视台采访时介绍称，“未来几天将提供250万剂量的碘，以便能够抵御任何核危险。”

此外，勒德里昂周一在南法城市蒙彼利埃参加了欧盟成员国发展部长非正式会议的新闻发布会。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）也作出了发言。博雷利第一个发言，毫不出奇，俄罗斯在乌克兰的攻势被直接提及。他说：“我们正处于一个系统性破坏的过程中，不仅是军事上的，而且是民事上的。”

博雷利说：“已经有160万（乌克兰）难民越过边界，预计将有多达500万难民。自第二次世界大战以来，我们还没有见过如此大规模的难民流动。他们将不得不被欧洲国家收留。”他补充说：“我们已经同意为我们的合作伙伴（乌克兰）提供1亿欧元的援助。正如欧盟委员会主席所宣布的那样，我们已经为乌克兰争取了5亿欧元的资金。”

博雷利强调：“对于未来，我们必须转向具体和现实的提议，以创建一个地缘政治的欧洲。我们需要更坚决地捍卫我们的利益。乌克兰危机是这方面的一个催化剂。”勒德里昂随后发言说：“欧盟已经宣布了5亿欧元的人道主义援助。我们法国已经决定为难民和流离失所者拨出1亿欧元”。他补充说：“(普京)正在寻找的是对乌克兰（国家存在）的否定。（乌克兰）接受这一结果。普京总统的谈判条件是服从的谈判条件。”

勒德里昂说：“最令我印象深刻的是，欧盟一直团结一致，决策迅速，强大而大胆。我们今天的欧洲不再是十天前的欧洲。”此外，博雷利还向媒体表示：“我已经要求中国尽力争取停火，尽管中国（的立场）与俄罗斯更接近。如果中国愿意，其可以在寻找外交解决方案方面发挥重要作用。”勒德里昂说：“（马克龙）总统明天将与中国国家主席进行会谈。中国可以对俄罗斯施加压力，而中国在安理会投弃权票的事实表明，中国和俄罗斯之间并没有完全一致。”

就乌克兰当地的战事，勒德里昂指出：“我们正在走向一个非常困难的时期，也就是围困时期。然而，我们在俄罗斯的围困中一直重复着同样的情景：轰炸、人道主义走廊、谴责走廊、试图谈判、谈判破裂和再次轰炸。这就是在（叙利亚）阿勒颇发生的情况。各地都有一项人道主义自由通行的原则，但目前却被藐视。我不与（俄方）共享对‘人道主义走廊’的概念。”