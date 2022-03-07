美国及北约已向乌克兰运送1.7万枚反坦克导弹和2千枚“毒刺”防空导弹

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据美国国防官员向媒体透露，美国和其他北约盟国迄今已向乌克兰运送了17000枚反坦克导弹和2000枚“毒刺”防空导弹。美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）上周还亲自到访作为支援乌克兰枢纽的边界国家的机场进行视察。据一位熟悉当前拜登政府想法的美国官员说，美国还正在考虑向东欧的北约盟国提供关键的防空系统。

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据美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》等媒体报导，五角大楼一位高级官员说，米利上周去了乌克兰边境附近的一个未公开的机场，该机场已成为向乌克兰运输武器的枢纽。米利在到访期间亲眼看到了在俄罗斯无端入侵的情况下，多国为向乌克兰提供军事援助所做的努力。这位官员在上周五介绍说，在机场时，米利会见了部队和人员，并检查了运输活动。最近几天，该机场已成为一个飞机运输活动的蜂巢，从每天少数几个运输航班抵达当地到多达17架航班前来运送物资，这是该机场的最大操作容量。

该机场的位置仍然是一个秘密，以保护进入乌克兰的武器运输，包括反装甲导弹。这位官员说，这些物资进入乌克兰后，俄罗斯军方并未将其作为目标，但人们担心，随着其攻击的推进，俄罗斯可能开始将这些货物的陆路运输作为目标。一位美国高级官员告诉CNN，美国和其他北约盟国迄今已向乌克兰运送了17000枚反坦克导弹和2000枚“毒刺”防空导弹。

据了解，甚至在俄罗斯上个月底开始入侵乌克兰之前，欧洲上空就已经充满了美国和其他国家的军用货运飞机，特别是美国空运机队的骨干C-17运输机。这些航班一直在沿着北约的东翼重新部署部队，同时也将武器运送到可以运送到乌克兰的转运点。这些航班的运输速度只会加快。

第二位国防部官员说，美国欧洲司令部（EUCOM）是这次大规模运输行动的核心，利用其与盟友和合作伙伴的联络网络，“实时”协调向乌克兰运送物资。这位官员补充说，美国欧洲司令部还在与包括英国在内的其他盟国和伙伴就交付过程进行协调，“以确保我们以最大效率利用我们的资源，以有组织的方式支持乌克兰人。”

该官员说，自俄罗斯开始入侵以来，已有14个国家向乌克兰提供了安全援助，其中一些国家以前很少派遣如此大量的设备。据该官员称，在白宫正式批准价值3.5亿美元的美国安全援助计划后仅一周，该计划的“绝大部分”物资已经交付给乌克兰。

该官员周五说，在拜登总统批准的此轮援助计划中约有价值2.4亿美元的军事物资已经到达乌克兰，其余的应该在未来几天内或几周内到达，“但不会更长”。已经交付乌方的物资包括“最需要的能力，如反装甲能力”。

据五角大楼的官员说，一个向位于德国斯图加特的美国欧洲司令部报告的特别协调小组正在管理来自美国和至少14个其他国家（包括英国、加拿大和立陶宛）的武器和装备的洪流。以前向乌克兰的武器供应，即拜登政府所说的从现有美军库存中提取的货物，需要几周或几个月的时间才能通过华盛顿的官僚机构，然后运送到战场上。

例如，美国在去年8月宣布的向乌克兰提供的价值6000万美元的军事物资援助直到11月才完成。五角大楼官员说，12月底宣布的价值2亿美元军事物资的最后部分仍在向乌克兰输送。自2014年俄罗斯首次入侵乌克兰部分地区以来，美国总共向乌克兰提供了超过30亿美元的安全援助。其中约有10亿美元是在拜登政府执政的过去一年中提供的。

美国陆军欧洲和非洲司令克里斯托弗·G·卡沃利将军（Christopher G. Cavoli） 在训练中心对记者说：“北约比我以前看到的北约更加团结。”他补充说：“我从1988年担任少尉起就一直在（军中）工作，我可以告诉你，我从未见过像我现在在（北约）联盟地面部队中看到的那样的决心，以及战斗准备的实际表现。这很了不起。”

据《纽约时报》报导，美国网络司令部的部队进驻在东欧各地的北约基地，被称为“网络任务小组”的部队已经到位，以干扰俄罗斯的数字攻击和通信。但官员们说，衡量他们的成功率很困难。报导指，在华盛顿和德国，情报官员争先恐后地将卫星照片与截获的俄罗斯军事单位的电子信息合并，在防止其信息来源外泄后，并在一两个小时内将相关情报传送给乌克兰的军事单位。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）带着开战前由美方提供的加密通信设备出行，该设备可以让他与拜登进行直接的安全通话。

据CNN周一报导，美国还正在考虑向东欧的北约盟国提供关键的防空系统，因为人们对俄罗斯可能考虑对北约东翼发射导弹或派遣军机感到焦虑。这位官员说：“美国正在考虑一系列的能力”。报导指，目前还没有具体的计划，但这一想法的核心是，如果普京认为北约国家因支持乌克兰而对其入侵构成风险，那么俄罗斯的导弹或军机可能在某个时候故意攻击北约境内的目标。而且，由于空域距离很近，防务官员们担心，如果俄军战机有不慎误入北约空域的情况，可以进行防空行动。

报导指，由于这些系统的防御性质，美国将强调，俄方不应该有任何顾虑。美国最有可能在北约东翼盟国部署的系统可能是“爱国者”防空导弹和“萨德”防空系统，这些系统已经在中东地区成功使用，帮助击落来袭的弹道导弹。美国估计，自入侵开始以来，俄罗斯已经向乌克兰发射了约600枚导弹。

据周一的消息显示，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin ）还下令向欧洲不同地区增派军队和美国军事资产，以进一步支持美国的北约盟友。该官员说，美国国防部将在这次新的部署中总共派出500名士兵。这次部署将包括向希腊派遣KC-135加油机，但该官员不能说将派遣多少架美国军机，也不能说这些军机将来自美国的什么地方。

该官员说，随着这些额外的部署，美国现在有大约10万名美军人员轮流或长期驻扎在欧洲。 该官员说，派遣这些美国部队和军事资产的决定是 “基于国防部长与米利主席和美国欧洲司令部司令沃尔特斯将军（Tod D. Wolters）的商议”，“这些额外的促进因素将对已经在欧洲的部队有用”。该官员补充说，额外的美军部署 “已经在排队待命了，并且再次完全支持我们在需要时帮助保卫北约领空的努力。”