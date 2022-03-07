英国宣布对乌追加2.3亿美元援助 美国会议员承诺尽快通过对乌100亿美元援助

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英国首相约翰逊（Boris Johnson）3月7日宣布，英方向乌克兰追加2.3亿美元（1.75亿英镑）的援助。此前，美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）6日表示，众议院正在“探索”禁止进口俄罗斯石油的立法，国会打算在本周颁布100亿美元援助乌克兰的最新拨款法案，以回应俄罗斯的入侵。

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约翰逊周一在伦敦与来访的荷兰首相和加拿大总理举行了会谈。他在会后三方联合新闻发布会上表示，现在是“乌克兰的朋友们建立一个人道主义、经济和防御性军事支持的联盟，以确保普京在这场灾难性的入侵中失败”的时刻。约翰逊补充说，英国、加拿大和荷兰“肩并肩地”反对俄罗斯入侵乌克兰的行为。

约翰逊向媒体表示：“我们新的国际乌克兰支持小组将协调国际社会的努力，在现在和将来提供长期和坚定的援助，我们将鼓励更多国家加入我们。”在俄罗斯入侵乌克兰的12天后，约翰逊说，很明显，俄总统普京在低估乌克兰方面犯了一个“误判”。

约翰逊指出：“（普京）他低估了乌克兰人和他们英勇的抵抗。他低估了他们的领导人，也低估了西方的团结。”

此外，来自两党的美国国会参议员们5日在与乌克兰总统泽连斯基的视频通话中承诺，在这个被围困的国家面临俄罗斯的侵略时，将进一步向乌克兰提供100亿美元的援助。

一位了解会谈情况的消息人士援引美国参议院多数党领袖查克·舒默的话说，民主党人和共和党人正在为通过援助方案“非常努力”。他说：“我们将迅速向乌克兰人民提供超过100亿美元的经济、人道主义和安全援助。”

共和党籍参议员戴恩斯(Steve Daines)在采访中强调了两党的努力，他在电话后告诉福克斯新闻，美国国会的立法者们“在支持乌克兰方面是一致的”。众议院议长佩洛西在周日的一封信中说：“众议院目前正在探索强有力的立法，将进一步把俄罗斯从全球经济中孤立出来。”

佩洛西还介绍称：“我们的法案将禁止俄罗斯的石油和能源产品进口到美国，废除与俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系，并迈出第一步，拒绝俄罗斯使用世界贸易组织。”