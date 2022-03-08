波兰宣布立即向美国免费提供其所有米格-29战机以支援乌克兰

波兰/乌克兰/俄罗斯

作为向面临俄罗斯全面入侵的乌克兰提供战斗机计划的一部分，波兰3月8日晚宣布，同意“立即和免费”将其所有的米格-29战斗机移交给美军位于德国的拉姆施泰空军基地（Ramstein Air Base）。这使得美国可以再将这些前苏联时期的战斗机转交给乌克兰军队。

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波兰外交部周二通过声明宣布：“波兰共和国当局经过总统和政府之间的协商，准备立即免费将其所有的米格-2喷气式（战斗机）部署到拉姆施泰因空军基地，供美利坚合众国政府使用。”

声明补充说：“同时，波兰要求美国向我们提供具有相应作战能力的二手飞机。波兰准备立即确定购买飞机的条件。波兰政府还要求其他北约盟国，米格-2喷气式（战斗机）的所有者采取同样的行动。”

乌克兰政府近日不断地敦促西方伙伴国家要么在其空域设立“禁飞区”，要么向他们提供乌克兰飞行员可以驾驶用来对抗俄罗斯空中攻击的战机。但美国和波兰最近在周一还淡化了这种交易的可能性，警告说存在重大后勤问题和升级对俄局势的风险。

据美国短新闻网站Axios报导， 根据拜登政府正在考虑的一个方案，美国将用美制F-16战斗机填补波兰的米格-29机队。波兰在周二的声明中暗示了这一提议，要求美国“向我们提供具有相应作战能力的二手飞机”以换取米格机。

波兰还呼吁其他拥有米格-29战斗机的北约东侧盟国，即保加利亚和斯洛伐克采取类似措施。美国白宫、国务院和五角大楼没有立即回应评论请求。

据《华尔街日报》援引一名波兰外交官周二早些时候的话说，在波兰“有很多意愿”帮助乌克兰对抗俄罗斯人。该外交官补充说：“但西方社会必须对此达成共识。我们可以代表北约采取行动，但我们在这样做时需要支持。而不是每个西方国家都感到安全或舒适。我们真正希望避免的是向乌克兰提供喷气式（战斗机），然后被抛弃，因为这是‘我们的决定’。”

据这名波兰外交官介绍，华沙已经与美国就转移这些飞机达成一致，并得到拜登政府对这一行动的全力支持。该外交官补充说：“它们是我们的战斗机，我们正在转移它们，但要通过美国和美国的基础设施。我们希望有这样的确定性，即在（未来）六个月或两年内，各方都会（对这一决定）感到舒服，这是北约的想法，是西方的想法。”