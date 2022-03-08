泽连斯基向英国议会发表讲话：我们将在海上作战，我们将在空中作战！我们不会投降!

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）3月8日成为了第一位在英国下议院向英议会两院议员们发表视频演讲的外国领导人，他在演讲中引用了英国战时首相丘吉尔的话，详细介绍了乌克兰在俄罗斯13天的全面入侵下所面对的经历。

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泽连斯基在讲话中说：“议长先生! 首相先生! 政府成员、议会成员、诸位议员。女士们，先生们! 我正在向英国的所有人民和来自这个有着悠久历史的国家的所有人民讲话。我是作为一个公民，作为同样拥有梦想和巨大努力的大国的总统向你们讲话。我想告诉你们关于13天战争的情况。这场战争不是我们发起的，我们也不希望它发生。那么，我们必须进行这场战争。我们不想失去我们所拥有的，属于我们的东西——我们的国家乌克兰；就像你们曾经不想失去你们的国家一样，当纳粹开始攻击你们的国家，你们不得不为英国而战。”

泽连斯基说：“我们进行防卫的13天。第一天凌晨4点，我们遭到了巡航导弹的袭击。每个人都被惊醒了。人民、儿童，整个乌克兰。从那以后，我们就一直没有睡觉。我们都在用我们的军队为我们的国家战斗。第二天，我们一直在对抗空袭，当俄罗斯军队要求我们放下武器时，我们在岛上（蛇岛事件）的英雄军人一直在努力战斗。”

泽连斯基说：“然而，我们需要继续战斗，我们也做到了。我们确实感受到了我们的力量，感受到了反对侵略者的人民的力量，直到最后。第二天，（俄罗斯的）炮兵开始与我们作战。我们的军队向我们展示了我们是谁，我们已经能够看到谁是我们的人民，我们是以什么而著称。第四天，我们开始俘虏（敌）人，我们没有折磨他们。即使在这场可怕的战争的第四天，我们仍然保持着人道精神。”

泽连斯基说：“在第五天，针对我们的恐怖活动正在针对儿童和城市进行，全国各地不断发生炮击，包括医院。但这并没有击垮我们，而是给了我们一种真实的感觉。第六天，俄罗斯的火箭弹落在了巴比亚尔纪念馆。那是纳粹在第二次世界大战期间杀害成千上万人的地方。而在80年后，俄罗斯人第二次向他们发起攻击，甚至教堂也被炮火摧毁。”

泽连斯基说：“在第八天，我们已经看到俄罗斯的坦克袭击了原子能发电厂，每个人都必须明白，这是对所有人的恐怖（行为）。在第九天，北约的（外长）举行了一个会议，没有得到我们所期待的结果。是的，我们确实感到，我们确实感到。我们确实感觉到，不幸的是，（北约）联盟并没有一直正常运作，禁飞区也无法执行。而在第十天，乌克兰人开始抗议，并亲手阻挡了装甲车。”

泽连斯基说：“而在第11天，儿童和城市被击中，医院也被火箭弹和不断的炮击击中，在那一天，我们意识到乌克兰人成了英雄。整个城市——儿童和成人。而在第12天，俄罗斯军队的损失超过了1万人，（这是）包括将军在内的死亡人数。这给了我们希望，在法庭面前，这些人将会承担某种责任。第13天，在被俄罗斯军队袭击的马里乌波尔市，一名儿童被杀。他们不允许任何食物和水（的供应），人们开始恐慌。我想每个人都能听到，那里的人们没有水。”

泽连斯基说：“在俄罗斯入侵的13天里，有50名儿童被杀害。50名伟大的烈士。这是很可怕的! 这就是空虚。50个可以生存的宇宙，反而被他们带走了。他们就这样把他们带走了。大不列颠! 乌克兰并没有寻求这样的情况。他并不寻求伟大。但在这场战争的这些日子里，我们的国家变得伟大了。乌克兰不顾侵略者的恐怖而拯救人民。尽管遭受世界上（规模）最大的军队之一的打击，但仍然捍卫自由。尽管天空是开放的，但还是要捍卫。仍然对俄罗斯的导弹、飞机和直升机开放。（我们面临的问题是），‘生存还是毁灭 ？’——你们很了解这个莎士比亚的问题。”

泽连斯基说：“13天前，这个问题还可以被提出来讨论乌克兰。但现在不行。很明显，（我们要）生存。很明显，（我们）要自由。如果不在这里，我应该在哪里提醒你们，大不列颠已经听到的那些话。而这些话再次成为相关的。我们不会放弃，也不会输! 我们将坚持到底。”

泽连斯基援引丘吉尔在同一大厅内所发表的著名演讲《我们将战斗到底》的话说：“我们将在海上作战，我们将在空中作战，我们将保卫我们的土地，无论代价如何。我们将在树林里作战，在田野里作战，在海滩上作战，在城市和村庄里作战，在街道上作战，我们将在山区作战......。我还想说：我们将在弃土堆上作战，在卡尔米乌斯河和第聂伯河的岸边作战！我们不会投降!”

泽连斯基在演讲最后呼吁道：“当然，在你们的帮助下，在文明大国的帮助下。有了你们的支持，我们很感激，也很依赖你们的支持。而我特别感谢你，鲍里斯（英国现任首相约翰逊），我的朋友！增加对恐怖国家的制裁。最终承认他是一个恐怖主义国家。想办法让我们乌克兰的天空变得安全。请确保你们做你们需要做的事情，以及你们国家的伟大所明确要求你们应做的事情。荣耀归于伟大的乌克兰! 荣耀归于大不列颠！”

泽连斯基的演讲受到了在场的英国议会两院议员们的起立鼓掌。下议院各主要政党的领导人随后发表讲话，赞扬泽连斯基为反对俄国入侵所做的努力。约翰逊（Boris Johnson）说：“此刻，普通的乌克兰人正在保卫他们的家园和家人，抵御残酷的攻击，他们正以自己的行动激励着数百万人的勇气和奉献精神。我认为，今天，自由世界中最值得骄傲的夸口之一是，‘Ya Ukrainets’ ——我是一个乌克兰人。”

工党领袖基尔·斯塔默（Keir Starmer）说：“入侵的军队穿过（泽连斯基总统）的街道，炮弹落在他的人民身上，刺客寻求（结束）他的生命。没有人会责怪他的逃亡。但是，他却留在基辅，领导乌克兰人民并进行战斗。工党与泽连斯基总统、与乌克兰、与民主站在一起。Slava Ukraini（荣耀归于乌克兰）。”

苏格兰民族党下议院领袖伊恩·布萊克福德（Ian Blackford）表示， 他向泽连斯基致敬，并补充说，“在普京的侵略行为、战争行为的基础上，我们与乌克兰人民站在一起。”布萊克福德说：“我们必须尽我们所能向乌克兰提供支持，送去他们需要的武器来保卫自己，确保我们制裁莫斯科政权，向普京总统发出最明确的信息：这将以他的失败而告终，他将在国际法庭上面对正义。”