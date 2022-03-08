英媒：俄联邦安全局的报告称这场战争将彻底失败

俄罗斯/乌克兰/俄罗斯

据英国《泰晤士报》3月7日报导，据来自俄罗斯联邦安全局的吹哨人称，俄罗斯安全机构中的间谍们“对普京总统入侵乌克兰的计划一无所知”。吹哨人将这场战争描述为“彻底的失败，只能与纳粹德国的崩溃相提并论”。

广告 继续浏览后续

报导指，一份被认为是由前苏联克格勃的继任机构、俄罗斯联邦安全局的一名分析员撰写的报告称，俄罗斯人在这场战争中的死亡人数可能已经达到1万人。到目前为止，俄罗斯国防部官方承认其在乌克兰的士兵中只有498人死亡。该报告称，入侵乌克兰的失败归咎于俄联邦安全局，但该部门事前没有得到任何警告，也没有准备好应对来自国际社会瘫痪性制裁的影响。吹哨人补充说，俄罗斯政府中没有人知道俄军死亡人数的真实数字，因为“我们已经与主要师级单位失去了联系”。

报导称，俄联邦安全局的官员们被命令评估西方制裁所带来的影响，但他们被告知，这是一项假设性的逐项核查工作。他们写道：“你必须以一种使俄罗斯成为胜利者的方式来撰写分析报告......否则你会被质疑没有做好工作。”官员们称：“突然就发生了，一切都归结为你完全没有根据的分析。”

报告称：“（我们）是凭直觉行事，凭情感行事......我们的赌注将不得不越加提高，希望突然有什么东西能为我们带来好处。”报告称：“不过，总的来说，俄罗斯没有出路。没有可能胜利的选择，只有失败。”报导指，信中说，车臣领导人、普京的盟友卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）在其被派去刺杀乌总统泽连斯基的“杀手部队”被乌克兰军队摧毁后，正处于与俄罗斯人直接冲突的边缘。

报告说，即使泽连斯基被杀，俄罗斯也没有希望占领乌克兰，“即使乌克兰人有最低限度的抵抗，我们也需要超过50万人（的占领军），还不包括供应和后勤工人。”报导指，这位分析家说，俄罗斯联邦对外情报局正试图 “挖掘污点”，以声称乌克兰制造了核武器，作为先发制人打击的借口。报导称，这份2000字的文件是由经营反腐败网站Gulagu.net的俄罗斯人权活动家弗拉基米尔·奥谢金(Vladimir Osechkin)公布的。

俄罗斯安全部门专家格罗泽夫（Christo Grozev）说，他曾向两名俄联邦安全局官员展示这封信，两人都“毫不怀疑这是一位同事写的”。格罗泽夫在2018年与调查网站Bellingcat报告了（英国）索尔兹伯里神经毒剂袭击事件中毒者的身份，他说：“乌克兰以前曾泄露过假的俄联邦安全局信件，作为心理战术的一部分。”

格罗泽夫称：“不过，这封信显得与众不同。它是通过一个有信誉的来源（奥谢金那里）来的，而且该文件比一个伪造者会选择（制造的报告）要长得多。”报导称，俄联邦安全局由普京的心腹亚历山大·博尔特尼科夫领导。他们从20世纪70年代就认识，当时他们都在列宁格勒担任克格勃官员。鲍特尼科夫的儿子丹尼斯是俄罗斯外贸银行（VTB）的董事长，也是被英国制裁的人之一。

报导指，该报告的作者说，这场战争的“临时结束期限”是今年6月，因为到那时俄罗斯的经济将崩溃。“我最近几乎没有睡过觉，一直在工作，脑子里一片迷糊，”他们写道。“也许是由于工作过度，但我觉得自己处在一个超现实的世界里。潘多拉的盒子已经被打开了。”作者说，他们不能排除国际冲突的可能性，他们预期着“一些该死的顾问说服（俄罗斯）领导层”向西方发出最后通牒，如果不解除对俄制裁，就威胁要发动战争。

这些撰写该报告的人写道：“如果西方拒绝呢？在这种情况下，我不排除我们会被拉入一场真正的国际冲突，就像1939年的希特勒一样。”在信的其他地方，他们说：“我们的位置就像1943-44年的德国——但这是我们的起始位置。”报导称，俄罗斯国内的不安情绪正在增长，一位已故丈夫曾是普京的导师的俄联邦会议参议员阐明了这一点。

现年70岁的俄联邦委员会女参议员娜鲁索娃（Lyudmila Narusova）是圣彼得堡首位民选市长索布恰克(Anatoly Sobchak)的妻子，后者于2000年普京登上总统宝座时神秘死亡。娜鲁索娃4日在议会公开发言表示，听闻一支有100人的俄罗斯军队，最后撤退时只剩下4人生还，要求政府回应消息是否属实。她还证实，应征入伍者被强迫签署合同，承诺参加在乌克兰作战。

报导指，俄罗斯男子在18至27岁之间必须服12个月的兵役。俄罗斯士兵母亲联盟上周表示，许多士兵是被骗入伍的。该组织称，他们被告知要去边境参加演习，但他们的合同被修改为包括参加冲突。娜鲁索娃在上周五的会议上说：“昨天从乌克兰战区撤回了被迫签署合同的应征者。......一个百人的连只剩下四个人活着。”

报导提及，娜鲁索娃上周还告诉俄罗斯独立电视频道Dozd称，在乌克兰死亡的俄罗斯士兵躺在“未被埋葬的、野生的、流浪狗啃咬的尸体上，在某些情况下，由于尸体被烧毁而无法识别。”娜鲁索娃称：“我不认同那些大声支持战争的议会代表，他们不假思索地服从命令。”