乌克兰第一夫人：侵略者普京低估了我们的国家，我们的人民

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乌克兰总统泽连斯基的夫人欧琳娜·泽连斯卡(Olena Zelenska) 3月8日向世界媒体发表了一封公开信。

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泽连斯卡在信中写道：“最近，来自世界各地的大量媒体联系我，要求进行采访。这封信是我对这些要求的回答，也是我在乌克兰的见证。一个多星期前发生的事情让人无法相信。我们的国家是和平的；我们的城市、城镇和村庄充满了活力。2月24日，我们都被俄罗斯入侵的消息吵醒了。坦克越过乌克兰边境，飞机进入我们的领空，导弹发射器包围了我们的城市。”

泽连斯卡说：“尽管克里姆林宫支持的宣传机构作出保证，称这是一次‘特别行动’；事实上，这是对乌克兰平民的大规模屠杀。也许这次入侵中最可怕和最具破坏性的是儿童伤亡。八岁的爱丽丝（Alice）死在阿赫特尔卡市的街头，而她的祖父试图保护她。或者来自基辅市的波利娜（Polina），她和她的父母一起死于炮击。14岁的阿尔谢尼（Arseniy）被残骸击中头部，由于炮火猛烈，救护车无法及时赶到，所以无法获救。”

泽连斯卡说：“当俄罗斯说其‘没有对平民发动战争’时，我先喊出这些被谋杀的儿童的名字。我们的妇女和儿童现在生活在防空洞和地下室。你们很可能都看过基辅市和哈尔科夫市地铁站的这些图片，人们带着他们的孩子和宠物躺在地板上，被困在地下。对一些人来说，这些只是战争的后果，对乌克兰人来说，这现在是一个可怕的现实。在一些城市，由于对民用基础设施的不分青红皂白的蓄意轰炸和轰击，家人连续几天都无法走出防空洞。”

泽连斯卡说：“战争中的第一个新生儿，看到的是地下室的混凝土天花板，他们的第一次呼吸是地下的刺鼻空气，迎接他们的是一个被困和恐怖的社区。此时，有几十名儿童在他们的生活中从未见过和平。这场战争是针对平民百姓的，而且不仅仅是通过炮击。有些人需要特别护理和持续治疗，而他们现在无法得到这种治疗。在地下室注射胰岛素谈何容易？或者在猛烈的炮火下获得哮喘病的药物？更不用说数以千计的癌症患者了，他们获得化疗和放疗的基本机会现在被无限期地推迟了。”

泽连斯卡说：“社交媒体上的当地社区充满了绝望。许多人，包括老人、重病患者和残疾人，都被切断了，最终远离家人，得不到任何支持。对这些无辜的人发动战争是一种双重犯罪。我们的道路上充斥着难民。看看这些疲惫的妇女和儿童的眼睛，他们带着离开亲人和他们熟悉的生活的痛苦和心痛。把他们带到边境的男人们流着眼泪拆散了他们的家庭，但又勇敢地回来为我们的自由而战。毕竟，尽管有这些恐怖的事情，乌克兰人并没有放弃。”

泽连斯卡说：“侵略者普京认为，他将对乌克兰发动闪电战。但他低估了我们的国家，我们的人民，以及他们的爱国主义精神。乌克兰人，无论政治观点、母语、信仰和民族，都站在无与伦比的团结中。当克里姆林宫的宣传员吹嘘乌克兰人将以救世主的身份用鲜花欢迎他们时，但他们却在（现实中）躲避燃烧瓶。”

泽连斯卡说：“我感谢被袭击城市的公民，他们协调帮助有需要的人。那些继续工作的人——在药店、商店、公共交通和社会服务部门，表明在乌克兰，生命是胜利的。我感谢那些为我们的公民提供人道主义援助的人，并感谢你们的持续支持。还有那些慷慨地开放边界为我们的妇女和儿童提供庇护的邻居们，感谢你们在侵略者使我们无法做到的情况下保护他们的安全。”

泽连斯卡说：“致全世界所有正在团结起来支持乌克兰的人们。我们看到你们了！我们在这里看着，感谢你们的支持。乌克兰想要和平。但乌克兰将捍卫其边界。捍卫她的身份。这些她永远不会屈服。在炮击持续不断的城市，在人们发现自己被压在废墟下，几天都无法走出地下室的地方，我们需要安全的走廊来提供人道主义援助，并将平民疏散到安全地带。我们需要那些当权者关闭我们的天空! 关闭天空，我们将自己应对地面上的战争。”

泽连斯卡说：“亲爱的媒体，我呼吁你们：继续展示这里发生的一切，继续展示真相。在俄罗斯联邦发动的信息战中，每一个证据都至关重要。通过这封信，我证明并告诉世界：乌克兰的战争不是（发生在）‘遥远的某个地方’的战争。这是一场（发生）在欧洲的战争，靠近欧盟边界的战争。乌克兰正在阻止明天可能以拯救平民为借口咄咄逼人地进入你们的城市的部队。”

泽连斯卡说：“上周对我和我的人民来说，这似乎是一种夸张，但这是我们今天所处的现实。而且我们不知道它将持续多久。如果我们不阻止威胁要发动核战争的普京，世界上将没有我们任何人的安全之地。我们会赢的。因为我们的团结。因为对乌克兰的热爱而团结起来。荣耀归于乌克兰!”