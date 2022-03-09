俄罗斯联邦英雄和苏联英雄俱乐部主席因反战辞职

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俄罗斯联邦英雄和苏联英雄俱乐部主席、俄联邦英雄、俄联邦荣誉试飞员亚历山大·加尔纳耶夫（Alexander Yurievich Garnaev，俄语：Алекса́ндр Ю́рьевич Гарна́ев ）3月2日通过其个人脸书账户宣布，他在1天前递交了从该俱乐部主席位置上辞职的申请。加尔纳耶夫称，作出这一决定是“由于新出现的不可抗力情况而被迫提交。”

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现年61岁的加尔纳耶夫曾是前苏联和俄罗斯的试飞员，并于1998年获得俄罗斯联邦英雄称号，于2002年获得俄罗斯联邦荣誉试飞员称号。他的父亲尤里·加纳耶夫（Yuri Garnaev）生前也是前苏联的试飞员，并曾被授予苏联英雄和苏联荣誉试飞员称号。1967年8月6日，尤里·加纳耶夫在法国从空中扑灭森林大火时，死于一架米-6直升机的坠毁事故中。俄罗斯联邦英雄是一种俄罗斯联邦勋章和奖项，也是俄罗斯人民可以获得最高级别的荣誉头衔。

加尔纳耶夫在一份日期为3月1日的手写声明中表示：“茹科夫斯基市航空和航天器的创造者和试验者——主席加尔纳耶夫致英雄俱乐部理事会的信。”他在随后的声明中称：“由于新出现的紧急状况/和正在进行的对兄弟的斯拉夫人民的屠杀。我不知道在这种情况下如何开展我们组织的工作。”

加尔纳耶夫称：“由于上述原因，从2022年3月1日起，我辞去了英雄俱乐部主席的职务。下一任当选主席在适当的时候可以进行俱乐部的财务管理，而不需要额外的程序和报告等。因为到目前为止，俱乐部的账户没有任何支出，只有收入，这在所有的银行报表中都有正确的反映。”

加尔纳耶夫3日转发了俄罗斯纽带新闻网（Lenta）有关联合国大会谴责入侵乌克兰决议的报道，并附文称：“问题：这次大屠杀的目的还有什么？闪电战已经输得一干二净，兄弟的斯拉夫民族——现在比历史上任何时候都要团结（军事登记和征兵办公室因志愿者的排队而挤爆），我们在那里的士兵甚至不能平静地睡觉——吃饭/拉屎...... ‘到处是敌人’；加上联合国大会（没有人≠有任何否决权）已经以压倒性的多数票谴责了这一罪行=141个国家（只有5个国家反对）！继续毫无意义地屠杀成千上万的人类灵魂的目的是什么？”

加尔纳耶夫7日再次于其脸书账户发文表示：“‼️最大转帖量 ‼️尊敬的俄罗斯联邦试飞员、俄罗斯英雄亚历山大·尤里耶维奇·加尔纳耶夫正式（通过所有可能的渠道）向乌克兰英雄亚历山大·瓦西里耶维奇·加卢年科（Alexander Vasilievich galunenko）提出，在我们两国当局的批准下采取联合行动的建议——缓解所有被军事关押的飞行人员和文明解决（他们的命运）！！！我们发誓：在这些活动中不超越我们的人道主义和人道使命。我们的飞行兄弟情谊是牢不可破的！”