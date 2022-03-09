惠誉再次下调俄罗斯债务评级 违约风险“就在眼前”卢布惨跌！

国际评级机构惠誉（Fitch Ratings）周二(8日)再次下调对俄罗斯的债务评级，这一决定意味着其评估俄罗斯将无力偿还债务，主权违约的风险 “就在眼前”。俄罗斯进攻乌克兰后，欧美推出一篮子制裁，俄罗斯货币卢布惨跌！

广告 继续浏览后续

惠誉周二再次下调对俄罗斯的债务评级，在俄罗斯入侵乌克兰后，与其他主要机构，标准普尔全球评级和穆迪一样，惠誉已在 3 月初将该国的长期债务评级置于可能因经济制裁累积而无法偿还债务的国家类别中。

为了证明其降低俄罗斯债务评级的决定的合理性，惠誉援引一项法令，授权莫斯科以卢布而非外币偿还某些国家的债权人。

对于俄罗斯的债务评级，重量级评级机构惠誉的再次下调动作，此一决定意味着主权违约风险在其眼中“迫在眉睫”。 与其他如标准普尔全球评级和穆迪等的国际评级机构：一样，惠誉已在 3 月初将该国的长期债务评级置于可能因经济制裁累积而无法偿还债务的国家类别中。

惠誉信用评比机构今次再度出手调降俄罗斯主权债信评级，把它由B降至C；该机构表示，这反映俄国债务违约“就在眼前” 。 与其他大型信评机构一样，惠誉本月稍早把俄罗斯债信评级降至垃圾等级，意味莫斯科恐有无法偿付债务的风险。 惠誉今天发出的声明说：“C评级反映惠誉认为主权债信违约近在眼前。” 惠誉还说，再度降级是因为最情势的新发展“更进一步削弱了俄国偿付政府债务的意愿”。

欧美所提出的一篮子经济制裁，阻止俄罗斯资金转移等技术障碍也有可能阻碍俄罗斯的债务偿还。 若莫斯科违约，这将是自 1998 年以来的第一次。