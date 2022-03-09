欧盟对俄罗斯和白俄罗斯追加一揽子制裁 受制裁清单已包含862名个人和53个实体

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会3月9日表示，欧盟27国领导人同意对俄罗斯及白俄罗斯实施新一轮的制裁计划，相关措施包括制裁14名俄寡头和146名俄联邦委员会议员，限制向三家白俄罗斯主要银行及其分支机构提供SWIFT国际结算系统服务，对俄实施海上航行技术出口管制，确认先前的金融制裁措施包括针对加密货币资产等。

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欧盟委员会周三通过声明表示：“欧盟委员会欢迎各成员国今天同意针对乌克兰局势和白俄罗斯参与侵略采取进一步的定向制裁。特别是，新措施对160名个人采取了限制性措施，并修订了关于针对白俄罗斯局势的限制性措施的（EC）765/2006号条例和关于俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的（EU）833/2014号条例。这些修正案使欧盟对俄罗斯和白俄罗斯的制裁更加一致，并将有助于更有效地确保俄罗斯的制裁不能被规避，包括通过白俄罗斯。”

声明指出：“对俄罗斯来说，该修正案对海上航行和无线电通信技术的出口提出了新的限制，将俄罗斯海运登记处列入受融资限制的国有企业名单，并对海上安全设备的出口提出了事先信息共享的规定。此外，它还将有关在欧盟银行接受超过10万欧元存款的豁免扩大到瑞士和欧洲经济区国民。最后，欧盟确认了一个共识，即贷款和信贷可以通过任何方式提供，包括加密资产，以及进一步澄清了‘可转让证券’的概念，以便明确包括加密资产，从而确保正确执行现有限制。”

声明称：“该修正案还引入了新的限制。又有160人因破坏或威胁乌克兰的领土完整、主权和独立的行动而被列入（制裁）名单。”它们包括：“参与为俄罗斯联邦提供大量收入来源的关键经济部门：特别是冶金、农业、制药、电信和数字产业的14名寡头和知名商人，以及他们的家族成员。146名俄罗斯联邦委员会成员，他们批准了‘俄罗斯联邦与顿涅茨克人民共和国友好、合作和互助条约’和‘俄罗斯联邦与卢甘斯克人民共和国友好、合作和互助条约’的政府决定。”

声明称：“对白俄罗斯来说，这些措施引入了与俄罗斯制度类似的SWIFT禁令，澄清了加密资产属于‘可转让证券’的范围，并通过反映已经实施的有关俄罗斯制裁的措施进一步扩大了现有的金融限制：限制向白俄罗斯农工银行（Belagroprombank）、Bank Dabrabyt和白俄罗斯共和国发展银行及其分支机构提供SWIFT服务。”

声明补充说：“从2022年4月12日起，禁止白俄罗斯国有实体的股票在欧盟交易场所上市和提供相关服务。大幅限制从白俄罗斯流入欧盟的资金，禁止接受白俄罗斯国民或居民超过10万欧元的存款，禁止欧盟中央证券保管机构持有白俄罗斯客户的账户，以及禁止向白俄罗斯客户出售欧元计价的证券。禁止向白俄罗斯提供以欧元计价的纸币。”

据欧盟委员会介绍，目前，欧盟采取的相关限制性措施总共适用于862名个人和53个实体。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）就这一轮最新的制裁措施表示：“通过这些额外的经济部门制裁，我们正在发出一个强烈的信息：普京政权在卢卡申科的协助下对乌克兰发动的无端和无理的军事侵略是要付出高昂代价的。我们正在弥补现有制裁的漏洞，并对白俄罗斯的金融部门实施进一步的措施。”