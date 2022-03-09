美国会领袖就对乌136亿美元援助计划达成两党协议

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据美国短新闻网站Axios报导，美国国会领袖们表示，他们在周三早些时候达成了一项两党协议，即价值136亿美元的对乌克兰的援助计划，以及提供156亿美元用于其国内外的新冠纾困资金，作为1.5万亿美元政府资金措施的一部分。

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报导指，美国国会领袖们最新达成的这一对乌援助计划的资金规模是白宫最初要求的两倍多，反映了两党议员们就乌克兰局势所感到的紧迫感。乌克兰总统泽连斯基在上周末与美国国会两党参议员们的视频通话中曾呼吁美方能对乌提供更多人道主义、军事和经济援助。来自国内的支出法案的发布意味着拜登政府将不再需要在一些临时支出措施下对乌提供支援，这些措施将联邦机构的资金限制在较早的水平。

美国国会领袖们希望星期三能在众议院通过这项长达2741页的措施，并争取在本周末前也在参议院通过该法案。该支出法案将为美国政府提供资金至9月30日。美国国会面临周五午夜的最后期限，以通过资金立法。作为防止政府短期停摆的后盾，众议院计划当天通过一项短期法案，将拜登政府资金维持在现有水平，直至3月15日。

根据该法案的摘要，该法案为本财政年度剩余时间的美国联邦国内开支提供了7300亿美元——这是四年来非国防开支的最大增幅，以及7820亿美元的国防开支。另外，136亿美元的乌克兰一揽子援助计划中，大约一半用于人道主义和经济援助，另一半用于包括对乌克兰和美国的东欧盟友及伙伴，如波兰、罗马尼亚、保加利亚和格鲁吉亚的国防援助。

据法案内容摘要介绍：“为了应对俄罗斯在乌克兰的侵略，该法案包括为乌克兰安全援助倡议提供3亿美元，为该地区的盟友和伙伴提供3亿美元，包括为波罗的海安全倡议提供1.8亿美元，为波兰提供3000万美元，为罗马尼亚提供3000万美元，为保加利亚提供2000万美元，以及为格鲁吉亚提供4000万美元。”

随着俄罗斯全面入侵乌克兰，拜登政府最初要求美国国会为乌克兰提供64亿美元援助，但由于俄罗斯继续轰炸乌克兰城市，因此将这一要求提高到100亿美元。在美国和全球范围内用于新冠疫情救济的156亿美元方案则小于拜登政府所寻求的225亿美元，因为共和党人反对在应对新冠疫情方面投入更多资金。目前的法案将以前的新冠疫情救济法案中拨款的157亿美元归还给财政部。

美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）和参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在一份声明中说：“这项两党协议将帮助我们解决我们在国内外面临的许多重大挑战：从抗击新冠疫情，到回应对乌克兰的恶毒和不道德的攻击，再到需要降低美国勤劳家庭的成本。”他们补充说：“我们希望在本周五持续决议到期之前，两院都能通过这项关键的两党立法。”