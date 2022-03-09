英防相：英国已向乌克兰提供3615枚反坦克导弹，考虑再提供星光防空导弹

英国/乌克兰/俄罗斯

英国国防部长华莱士（Ben Wallace）3月9日向议会介绍称，英国迄今已向乌克兰提供了3615枚NLAW反坦克导弹，不久将开始交付小批“标枪”反坦克导弹。针对乌方屡次提出的防空武器支援呼声，华莱士指出，英国政府正在探索向乌克兰再捐赠“星光”高速便携式防空导弹，以“应对俄罗斯的进一步侵略行为”。

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华莱士周三在英议会下议院向议员们表示，英国现在已经向乌克兰提供了3615枚NLAW反坦克导弹，不久还将提供一小批“标枪”反坦克导弹。华莱士说：“最初的供应量是2000枚NLAW反坦克导弹、小武器和弹药”，但这一数量已经增加，英国将继续提供更多的军事援助。据了解，3615枚NLAW反坦克导弹的价值约在1.08亿美元左右。

华莱士说：“我们不久将开始交付小批‘标枪’反坦克导弹。”他补充说，英方所有向乌克兰提供的都是防御性武器，并且“经过校准不会升级到战略水平”。

华莱士指出，英国还在考虑向乌克兰提供“星光”高速便携式防空导弹，以回应乌方的要求。英国国防部认为，这一系统“将保持在防御性武器的定义范围内，但将使授信部队能够更好地保卫他们的天空。”一枚“星光”导弹的价格约为13万美元，其作战距离最大为7千米，最小为300米，速度逾4马赫。

华莱士说，根据英国的情报，俄罗斯在乌克兰只成功实现了其最初的一个目标，而且未能干掉乌克兰的防空设施。他表示：“乌克兰武装部队进行了强有力的防御，同时动员了全体人民。普京总统认为他将作为解放者受到欢迎的傲慢假设，就其部队的士气而言，已经理所应当地崩溃了。”

不过，华莱士指出，如果英国现役军人自愿在乌克兰作战将面临起诉。对于其他英国国民来说，华莱士说：“我们强烈劝阻他们加入这些部队”。

英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)当天通过推特表示：“乌克兰危机为自由民主国家敲响了警钟。我到访美国是为了推进对乌克兰的支持，削弱资助普京战争机器的经济，并在国际上孤立俄罗斯。普京必须被追究责任。普京在乌克兰必须失败。”

特拉斯并宣布了一套新的对俄航空制裁措施，包括禁止悬挂俄罗斯国旗的飞机进入英国；将俄罗斯飞机在英国飞行或降落定为刑事犯罪；禁止向俄罗斯出口航空和空间相关的货物和技术；赋予英国政府新的权力来扣留在英国的任何俄罗斯飞机等措施。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）在推特上强调：“英国是乌克兰最大的双边人道主义捐助国，并正在领导对俄罗斯入侵的回应。与国际伙伴和盟友一起，我们将继续对普京政权施加压力：在经济上、外交上和军事上，普京必须失败。”

英国首相府表示：“匈牙利、斯洛伐克、捷克、波兰和英国领导人团结一致，反对普京入侵乌克兰：对一个主权、民主国家有预谋的攻击。我们正与我们的盟友和合作伙伴一起努力，利用我们能够利用的一切手段，确保普京失败，乌克兰再次获得自由。”

在英国民间，贝克汉姆与维多利亚已经向联合国儿童基金会捐款100万英镑，以帮助乌克兰的儿童。贝克汉姆呼吁社会各界关注儿童的成长，特别在战争当中失去家人的儿童，他们需要更多的帮助。