乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰国家预防腐败局(NACP) 局长诺维科夫(Oleksandr Novikov)3月10日致信俄罗斯国防部长绍伊古，“赞扬他为确保俄罗斯军队的高度腐败所做的努力”。

广告 继续浏览后续

诺维科夫周四通过乌克兰国家预防腐败局网站发布的信函写道：“致俄罗斯联邦国防部长谢尔盖·绍伊古的感谢信：国家预防腐败局（以下简称本局）支持所有有助于乌克兰反腐败机构发展的外国代表，以及帮助加强乌克兰的民主体制。在这方面，本局对俄罗斯联邦国防部长谢尔盖·绍伊古的宝贵贡献表示衷心感谢，因为俄罗斯用于攻击乌克兰的手段和支持资源甚至在两国边境积累之前就已经被盗。”

诺维科夫称：“谢尔盖·绍伊古与国防部门的其他官员一起，参与了有计划、有步骤、长期的盗窃俄罗斯联邦预算资金的工作，这些资金被分配用于发展军事潜力，为加速清理乌克兰主权国家土地上的占领者做出了贡献。俄罗斯联邦国防部和武装部队的官员坚持从俄罗斯纳税人那里贪污本应用于军队需求的资金，这使得保卫民主的乌克兰变得更加容易。”

诺维科夫称：“得益于此，致力于确保公共资金使用透明度、打击腐败、欺诈和经济犯罪的乌克兰反腐败机构将能够尽快恢复其活动，而不是把时间浪费在摧毁占领者的土地上，以及带到我国境内的废旧金属。军方和乌克兰情报部门记录了许多这种无疑是重要活动的例子。特别是用纸板蛋盘对俄罗斯坦克T-72和T-80进行保护。毫无疑问，这些保护军事装备的手段值得成为PowerIndex军力指数在形成世界上最强大军队的全球火力等级时的一个单独评估因素。”

诺维科夫称：“本局还对绍伊古先生使用ZIL-130卡车运送人员深表感谢，这在世界范围内是没有类似的。虽然这种卡车对俄罗斯士兵来说显然是舒适的，因为他们在乌克兰3月的霜冻中感到轻度头晕，但这种卡车的移动速度以及其明亮的海蓝色，使当地领土防卫部队能够有效地接受针对轻型目标的现代武器操作训练。还要特别感谢那些为俄罗斯军队提供军用口粮的人，这些军用口粮的过期日期是2015年。由于缺乏食物，俄罗斯占领军放弃军事装备，向乌克兰村庄的当地居民投降，以获取食物。”

诺维科夫称：“我们也很欣赏你们用纸板制成的防弹衣，而不是被俘的俄罗‘斯巴尔瑙尔’-T型装甲车的乘员所穿的装甲板。防弹背心非常坚固，以至于被常规小武器损坏。在这方面，我们表示特别感谢，因为现在这辆装甲车在乌克兰国防军的队伍中服务，帮助抵御侵略者。”

诺维科夫称：“我们还想提请你注意，我军在装甲板的位置上发现了一份名为‘关于在查明军事单位利益冲突时发现腐败和其他违法行为的程序’的公告。对占领军军事人员如此彻底和详细的方法支持印象深刻，本局的专家准备了一些建议，以便进一步纳入相关公告。因此，根据普遍接受的定义，利益冲突是指一个人在履行其官方或代表权力的领域存在私人利益，这可能影响其决策的客观性或公正性。”

诺维科夫称：“我们看到的风险是，尽管存在由俄罗斯联邦武装部队总参谋部指挥带到乌克兰境内的移动式火葬场，但俄罗斯士兵为了保命而不听从其指挥官的命令的私人利益仍然非常高。在这方面，我们建议通过在公告中补充以下步骤说明来减少发生利益冲突的可能性：在跨越乌克兰边境的情况下，俄罗斯军人有义务：到达最近的定居点；远离设备，保持安全距离，放下武器；请求宽恕不经护照检查而越境的行为；等待乌克兰军队，他们将允许他给母亲打电话；等候他回家。”

诺维科夫说：“我们期待着在考虑到我们的建议方面进行富有成效的合作。在感谢信的后面，我们附上了说明上述成就的照片。我们现在发送这封信，因为在俄罗斯还有外国的计算机设备，可以供你查看相关的照片。——乌克兰国家预防腐败局负责人奥列克桑·诺维科夫”