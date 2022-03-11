俄罗斯侵乌：吃20年前的军粮…喷气式飞机配备旧式武器

俄罗斯/乌克兰

俄军开战两周，在乌克兰战争中未能摆脱苦战。尽管俄军和美军被认为是全球最强的战斗力，但在乌克兰，俄军地面部队尚未进入首都基辅，空军的喷气式飞机也不能在乌上空恣意飞行。因为俄军士气低落，不断有报道称，俄军拒绝听从攻击命令，甚至出现了逃兵。当地时间8日，美国《纽约时报》（NYT）称：“欧洲国家此前一直恐惧俄军，如今俄军的这一形象正在土崩瓦解。”朝鲜日报称，俄军进攻两周，被掩盖的真相显露。

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据朝鲜日报称，俄军进攻两周…被掩盖的真相显露，包括吃20年前的军粮，喷气式飞机配备旧式武器。

据该报道称，首先，有舆论指出，俄军指挥系统存在严重的问题。NYT称：“所有权限都过分集中于驻扎在莫斯科的总参谋长格拉西莫夫身上，琐事也需要一一经过他的同意。”因此，无法有效地根据最前线的作战情况加以指挥。被征召的年轻士兵缺乏经验，副士官们在实战中无法做出符合现场情况的指挥。

此外，军方指挥官存在极端保身主义的行为。为了避免为战斗力损失担责，只投入麾下的一部分战斗资产。某俄智库分析称：“这是俄军以小规模部队（营级战术群）为单位进行编制改革的副作用。”另有人指出，曾被教育“乌克兰和俄罗斯是同一个民族和国家”的一线指挥官和士兵接到对平民发动无差别攻击的指示，令他们的士气大大受挫。

该报道引述英国《泰晤士报》称：“俄军开战时只发放了3天的补给。”随着战时拉长，燃料、弹药和粮食不足的问题就立刻暴露出来。传闻有俄军拿到有效期至2002年的军粮。因为军需腐败，供应一直处于不足的状态，而且品质还不如监狱。专业政治杂志《Politico》称：“向俄军供应食品的公司由普京总统的亲信叶夫根尼·普里戈津经营。”在俄军中，士兵抽取有“第二货币”之称的汽油进行倒卖的事情时有发生。

据悉，南部战线的俄军由于靠近亲俄势力掌控的克里米亚半岛和顿巴斯地区，所以补给情况相对好一些。但北部战线的供给需要从数百公里外的俄罗斯运输过去，由于燃料不足，补给部队行动缓慢，导致补给问题更加严峻。

报道称战斗机配备旧式导弹和炸弹。开战第一天，俄军宣称将掌握制空权称：“乌克兰空军的防空网和主要基地已被全部摧毁。”但至今俄军的战斗机和直升机仍会被击落。UK防务期刊等英国专业军事杂志分析称：“由于俄军第一天的空袭不够精准，使得不少乌克兰战斗机和防空战斗力意外地保留了下来。”实际上就有从隐蔽的临时跑道起飞的乌克兰空军飞机击落俄罗斯轰炸机的事例发生。

英国《经济学人》称：“由于精密制导武器库存不足，俄罗斯喷气式飞机搭载旧式炸弹进行低空飞行的情况屡见不鲜。”而这个时候，乌军正在用便携式对空导弹击落喷气式飞机和直升机等。

该报道指长达64公里的支援部队“龟速前行”。从乌克兰北部向基辅方向长达64公里的俄军装备和补给卡车队伍也是一个谜。据美国卫星企业Maxar Technologies称，他们自2月28日起，已经连续9天龟速前行。英国《卫报》等报道称：“因最前线进攻被推迟，俄罗斯对基辅的进攻也正面临困境。”有军事专家指出，他们很可能正因燃料不足、装备故障、乌克兰军队的无人机攻击而进退维谷。有观测认为，某种程度上暴露出俄军在制定作战计划、提前获取现场情报、训练不足、动员和移动力量等方面上的局限性。

据朝鲜日报，另一方面，舆论愈发担忧俄罗斯总统普京会为了打破僵持的战势而采取过激的攻击行为。美国中央情报局（CIA）局长威廉·伯恩斯表示：“普京现在很愤怒，也很受挫”，“他可能会不考虑平民伤亡，增派兵力，试图击破和粉碎乌军。”